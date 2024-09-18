شكرا لقرائتكم خبر عن في مقاطعة واحدة.. الكونغو تسجل 6 آلاف حالة إصابة بجدري القردة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة 37 مقرراً أممياً لحقوق الإنسان يطالبون العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وسط أعمال نهب.. بدء تنظيف المناطق المتضررة من الفيضانات في التشيك

الدمام - شريف احمد - سجلت مقاطعة "كيفو الجنوبية" بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يقرب من 6 آلاف إصابة بجدري القردة منذ بداية العام الحالي 2024 ، ما يمثل أكثر من ربع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في جميع أنحاء البلاد.وقالت السلطات المحلية في بيان لها, إن التحدي الأول الذي تواجهه الجهات المعنية في كيفو الجنوبية هو التشخيص، وذلك بسبب عدم توفر الاختبارات المعملية ما ترتب عليه اختبار قرابة 40% فقط من الحالات المشتبه في إصابتها بمرض "جدري القردة.وأضافت أنه تأمل أن تتمكن من إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق في أكتوبر المقبل فيما يعد سباقًا حقيقيًا مع الزمن.