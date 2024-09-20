حجار زار بلدة شبعا: زيارة القرى الحدودية رغم الظروف الصعبة هو للتضامن مع ابناءها

زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار بلدة شبعا وعقد اجتماعا في مركز الشؤون الاجتماعية بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ومسؤولي المكتب وفاعليات البلدة.

واكد جدار، على أن "اصراره على زيارة المنطقة الحدودية رغم الظروف الصعبة هو للتضامن مع ابناء هذه القرى".

بدوره، اعتبر هاشم ان "حضور الوزراء في هذه اللحظات التي يستمر العدوان الاسرائيلي بهمجيته واعتداءاته اليومية ليشهدوا حالة الصمود لأبناء القرى الحدودية وتشبثهم بارضهم رغم ما يتعرضون له من ممارسات عدوانية يومية والمترافقة مع ظروف اقتصادية واجتماعية ضاغطة وغياب الوزارات والادارات عن القيام بواجباتها لتأمين متطلبات الصمود لابناء المنطقة الحدودية".

ورأى أن "هذا ما يتطلب تأمين الموازنة المطلوبة لمجلس الجنوب ليستطيع مساعدة المتشبثين بارضهم لان هذا فعل وطني وان كان اعتبره البعض عبئا ثقيلا على اي موازنة وهذا ليس دقيقا بل عكس ما بعتقد بعض الداخل".