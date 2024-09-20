الأبيض وبخاش أطلقا خطة علاج المصابين في المرحلة الثانية: نوعية الإصابات تحتاج إلى عناية متخصصة

أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، خلال اطلاق خطة علاج المصابين في المرحلة الثانية، في مؤتمر صحافي مشترك مع نقيب الاطباء يوسف بخاش، أنّ "القطاع الصحيّ استطاع تقديم العلاج لأكثر من ثلاثة آلاف جريح بعد الاعتداء الإسرائيليّ"، مضيفا :"أتمنّى أن تُرفع على كلّ مستشفى ومقر صحيّ لافتة "الأبطال يعملون هنا"."

ولفت الى "اننا عملنا معًا على التدريبات اللازمة، لتعطي خطة الطوارئ النتيجة اللازمة، و القطاع الصحيّ في لبنان بخير.

ولفت إلى أنّ نوعية الإصابات تحتاج إلى عناية متخصصة وتحتاج إلى التدخل من أفرقاء متعددة من القطاع الصحيّ كمعالج فيزيائيّ، والإمكانات كلها موجودة في لبنان"

من جهته، شدد بخاش على "إصرار القطاع الصحيّ على ايصال العلاج المناسب لكلّ مريض".