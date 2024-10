شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: هجومنا انتهى مالم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام والان نبدء بالتفاصيل

وقف إطلاق النار في غزة

Earlier this evening, we exercised self-defense under Article 51 of the UN Charter, targeting solely military & security sites in charge of genocide in #Gaza and #Lebanon.



We did so after exercising tremendous restraint for almost two months, to give space for a ceasefire in… pic.twitter.com/SJJrAhxIdN — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 1, 2024

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران مارست "الدفاع عن النفس" في مواجهة إسرائيل، وإن تحركها انتهى ما لم "يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام".وكتب عراقجي في منشور على تطبيق إكس: "في وقت سابق من هذا المساء، مارسنا الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مستهدفين فقط المواقع العسكرية والأمنية المسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة ولبنان"وأضاف الوزير الإيراني: فعلنا ذلك بعد أن مارسنا قدرًا هائلًا من ضبط النفس لمدة شهرين تقريبًا، وذلك لإفساح المجال لوقف إطلاق النار في غزة. We did so after exercising tremendous restraint for almost two months, to give space for a ceasefire in... This is a Twitter Status— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi)وأضاف: تحركنا سينتهي ما لم يقرر النظام الإسرائيلي دعوة الآخرين إلى الرد، وفي هذا السيناريو، سيكون ردنا أقوى وأكثر قوة.واختتم بالقول: الآن أصبح من واجب داعمي إسرائيل أن يتحملوا مسؤولية متزايدة في كبح جماح دعاة الحرب في تل أبيب بدلًا من الانخراط في حماقتهم.