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عدن - ياسمين التهامي - ضع القرنفل مع زيت الزيتون ليلة واحدة قبل النوم علي هذه المناطق من جسمك ولن تستغني عنها طيلة حياتك .. إليك طريقة التحضير!

قوم الكثير من السيدات عن البحث عن وصفات لتطويل وتكثيف الشعر والمحافظة على البشرة في نفس الوقت ومن اهم المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة والشعر القرنفل وزيت الزيتون حيث يعتبر القرنفل من المكونات المهمة جدًا سواء على الجسم أو الشعر حيث يمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون حيث يعتبر زيت الزيتون أيضًا من المرطبات القوية جدًا سواء على صحة الجسم أو الشعر وسوف نوضح طريقة تحضيرهما واستخدامهما معًا بأقل المكونات الممكنة كما سنوضح أهمية القرنفل وزيت الزيتون معًا واستخدامهما على البشرة والشعر.

طريقة تحضير زيت الزيتون مع القرنفل

توجد طرق عديدة لتحضير زيت الزيتون مع عيدان القرنفل وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عيدان من القرنفل.

زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء متوسط في الحجم ونضع به ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نحضر عيدان من القرنفل ونقوم بطحنها جيدًا.

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلط المكونات مع بعضها البعض.

نضيف ملعقة صغيرة من النشا مع التقليب.

نقوم بوضع تلك الوصفة على الشعر وخاصةالفروة من الجذور حتى الأطراف.

نترك تلك الوصفة على الشعر ونتركها حوالي نصف ساعة ونقوم بغسلها.

سوف نحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد بعد استعمال تلك الوصفة ويمكن استعمال تلك الوصفة على البشرة أيضًا والجسم.

طريقة تحضير زيت الزيتون والقرنفل كمشروب

كما يمكن استعمال تلك الوصفة كمشروب وليس للجسم والبشرة فقط حيث لهما العديد من الفوائد وسوف نوضح طريقة تحضير تلك المشروب خلال تلك السطور

المكونات

زيت زيتون.

عيدان من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار عيدان من القرنفل ونقوم بنقعها جيدًا لمدة نصف ساعة.

نقوم بغلي عيدان القرنفل في ماء على النار

ونقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونضيف ملعقة صغيرة من الزنجبيل إلى تلك المكونات ونتناولها قبل النوم وسوف نحصل على نتيجة مدهشة بعد تناول تلك المشروب في كل ليلة.

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تتكون من ملعقة من زبت الزيتون مع ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الثوم المفروم ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعرك وسوف تلاحظين الفرق بين أيام فيططول وكثافة وجمال شعرك من أول استعمال قومي بوضع هذا الخليط علىسشعرك واحصل على شعر طويل وصحي جدا وكثيف كشعر الهنديات من أول استعمال كما يمكن تفتبح البشرة بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تتكون من ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع ملعقة من الجلسرين مع ملعقة من زيت الورد ثمن فومي بمزج المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة فوائد تطويل الشعر بسرعة الصاروخ

قومي أولا بطحن حبتان من الأسبرين ثم قومي بإضافة ملعقة من زيت الزيتون مع بيضة واحدة ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الشعر سوف تلاحظين الفرق بنفسك حلال أيام حيث يعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ أكتر من مره ويعتبر من أفضل الطرق المستخدمه في تطويل الشعر وتكثيفة بسرعة جنونية حيث يمكن استخدام هذه الطريقة مره واحدة أسبوعيا كما يمكن استخدام طريقة أخري لتطويل الشعر عن طريق وضع ملعقة من الويازيغ مع ملعقتين من زيت الزيتون مع صفار بيضة كاملة ثم قومي بتدليك الشعر بهذا القناع الرهيب

شوف تلاحظين الفرق بنفسك حلال أيام طول وكثافة وجمال شعرك من أول استخدام نعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات المستخدمه لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ خلال دقائق فقط ووقت قصير حيث تساهم في انبات الفراغات والتخلص مما يمكن تطويل الشعر ملعقة زيت الفلفل مع ملعقة من الثوم المفروم قومي أولا بوضع المكونات معا حتي تحصلي على مزيجاً متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الشعر واتركيه لمدة ساعتين وسوف تلاحظين الفرق بنفسك خلال أيام تطويل الشعر بسرعة الصاروخ وإنبات الفراغات بكل سهولة عند استخدام هذه الخلطة الجبارة تعمل على تطويل الشعر بسرعة جنوني

خلطة سحرية لتفتيح البشرة ماسك القهوة والنشا لبشرة بيضاء كالثلج

كما يمكن تفتيح البشرة بإستخدام ماسك القهوة والنشا قومي بوضع ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع ملعقتين من زيت الورد معمملعقة من ملعقة من زبت الزيتون ثم قومي بمزج المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة بشرتك من أول استعمال استخدمي هذه الطريقة مره واحدة أسبوعيا سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة بشرتك من أول استعمال بياض لا يقاوم تفتبح فوري للبشرة والجسم

يمكن تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بسرعة الصاروخ باستخدام ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع ملعقة من الجلسرين مع ملعقة من زيت الورد ثم قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة بشرتك من أول استعمال تحصلي على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال استخدمي هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيا سوف تلاحظين الفرق بين أيام كما يمكن تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائي