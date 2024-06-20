إب.. إصابة مواطنيَن اثنيَن بحادث ماس كهربائي في منطقة "اليهاري"

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطنان اثنان، يوم الأربعاء، بحادث ماس كهربائي في إحدى البلدات بريف محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن المواطنيَن "كمال علي محمد أحمد سعيد"، و"طه أحمد حمود البعداني"، أصيبا بجروح خطيرة؛ نتيجة وقوع حادث ماس كهربائي في قرية "اليهاري" غربي مدينة إب.

وحسب المصادر، فقد تم نقل المصابيَن إلى مستشفى جبلة، قبل أن يتم نقلهما للعلاج في مستشفى أطباء بلا حدود بمدينة القاعدة، جنوب مدينة إب؛ نتيجة تدهور حالتهما الصحية.



وأشارت المصادر إلى أن سبب الحادث ناتج عن الإهمال من قبل منطقة كهرباء المحافظة، لعدم صيانة الشبكة وتأهيلها بشكل كامل، خصوصا بعد عودة التيار الكهربائي الحكومي الى المنطقة الشهر الماضي.

وأكدت المصادر، أن الكابل الكهربائي كان مرميًا وسط المزارع، مع وجود التيار الكهربائي، وعند مرور المواطنين بجواره ما أدى إلى وقوع هذه الحادثة.

ودعا المواطنون كهرباء المنطقة للقيام بواجبها بتأهيل الشبكة، وعدم تركها بالقرب من المواطنين، حفاظا على حياتهم وأرواحهم.

وحمل المواطنون، كهرباء منطقة إب المسؤولية الكاملة إزاء الحفاظ على أرواح الناس، خصوصا بعد فترة الغياب الطويلة للتيار الكهربائي، وغياب التوعية الكافية بعودة التيار الكهربائي لأخذ المواطنين الحيطة والحذر.