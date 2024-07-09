مصادر لـ"يمن شباب": شرطة عدن تعتزم إعلان تعرض المختطف "عشال" للتصفية

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفَت مصادر مطلعةٌ عن مصيرِ مأساوي للمختطفِ المقدّمِ علي عشّال الجَعدني والذي اختطفَتهُ قوات الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.



وقالت المصادر لـ"يمن شباب" إنّ شرطةَ عدن تعتزم إصدار بيان بشأنَ تصفية الجَعدني مع أنه لم يتم العثور على جثّته حتى الآنَ بعدَ نحوِ شهر من اختطافِه من قبل عناصرِ الانتقالي في ما يسمى جهازِ مكافحة الإرهاب.



وأكدت أن عيدروس الزبيدي عضوُ مجلسِ القيادة الرئاسي ورئيس ما يسمّى المجلس الانتقالي أصدر قراراً بتوقيف رئيس جهازِ مكافحة الإرهاب يُسران المَقطري وتعيينِ قياديٍ يُكنّى أبو خَطَّاب بدلاً عنه.



وكانت شرطة عدن أكدت في بيان لها، الأربعاء الماضي، أنها توصلت إلى أول خطوط جريمة اختطاف "الجعدني" والتي تؤكد مسؤولية المدعو "سميح عيدورس النورجي".



وأوضحت الشرطة في بيانها، أنها كانت قد ضبطت النورجي، وتم حينها الإفراج عنه بضمانة قائد مكافحة الإرهاب عدن يسران المقطري وبحضور وكيل المحافظة عبدالرؤوف السقاف".



وأشارت مصادر متعددة إلى أنه تم عقب ذلك تهريب النورجي إلى خارج مدينة عدن، فيما هرب المقطري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم الرئيس لقوات المجلس الانتقالي المسيطرة على عدن.



والجعدني، هو قائد كتيبة في الدفاع الجوي بالجيش اليمني، واختطف في 12 يونيو المنصرم، من قبل عناصر مسلحة في مدينة التقنية بعدن، فيما لاتزال قبائل أبين تحتشد للمطالبة بالكشف عن مصيره ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

