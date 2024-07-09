صنعاء.. مليشيا الحوثي تخطف مشرفًا كبيرًا في جماعتها بعد سنوات من خدمتها

المنامة - ياسر ابراهيم - خطفت مليشيا الحوثي أحد قياداتها البارزين، بعد سنوات من تعيينه مشرفًا ومسؤولا صحيًا في وزراة الصحة بحكومتها التي لا يعترف بها أحد.

وقال الصحفي فارس الحميري في منشور له على منصة إكس، إن مليشيا الحوثي خطفت الدكتور "أشرف زبارة"، الذي يشغل منصب مدير صحة الأسرة بوزارة الصحة بحكومة الجماعة (غير معترف بها) عقب عملية مداهمة منزله في صنعاء".

وبحسب الحميري فإن زبارة كان أحد أهم القيادات الحوثية التي يسيطرون من خلالها على عمل المنظمات الدولية في اليمن في مناطق سيطرتهم حي عينه الحوثيون في 2016 تحت مسمى (المشرف المركزي لمنظمة الصحة العالمية بمحافظة صنعاء) كما عمل قبل ذلك موظفا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وزبارة ينتمي للأسر الهاشمية الحوثية التي خدمت جماعة الحوثي على مدى عقود، وهو ثاني مسؤول كبير يخطف بعد النونو وكيل وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثي، الذي خطفه الحوثيون مؤخرا بتهم لها علاقة بالمنظمات الدولية التي تشن عليها المليشيا حملة دهم وخطف.