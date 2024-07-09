خلال أيام.. - مليشيا الحوثي تدفن نحو 20 من عناصرها بينهم قيادات قتلوا في ظروف غامضة

المنامة - ياسر ابراهيم - دفنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها ما يزيد عن 18 من عناصرها، والذين قتلوا في ظروف غامضة.



وبحسب وسائل اعلام تابعة للجماعة فقد جرى تشييع القتلى خلال أوقات متفرقة، تزعم المليشيا أنهم قتلوا في خلال "الدفاع عن الوطن" في الوقت الذي تشهد فيه جبهات القتال سكون من جميع الأطراف.



وتشيع مليشيا الحوثي بشكل يومي قتلى من عناصرها معظم هذه العناصر سقطوا في ظروف غامضة وملابسات مجهولة، ينتحل بعضهم رتبًا عسكرية مختلفة.



وخلال الفترة الأخيرة زادت حدّة الخلافات بين الأجنحة الحوثية في العاصمة صنعاء والمحافظات غير المحررة، كما زادت التصفيات البينية نتيجة التنافس على النفوذ، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.