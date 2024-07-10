البنك المركزي يحذر من التعاطي مع أي معلومات أو مراسلات صادرة من فرع صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، من التعاطي مع أي معلومات أو مراسلات صادرة عن الموقع الإلكتروني والحسابات التابعة لفرع البنك في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.



جاء ذلك في إشعار توضيحي صادر عنه لكافة الجهات والأطراف المعنية والمؤسسات المالية الداخلية والخارجية، نشره البنك على موقعه الإلكتروني.

وأشار البنك، إلى أن رابط الموقع الإلكتروني للبنك منذ نقل المقر الرئيسي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في العام 2016م هو ( https://cby-ye.com ) والذي يمثل المصدر الرسمي الوحيد المعتمد للبنك.

ونبّه إلى أن الموقع الإلكتروني السابق مستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي، ولم يعد يرتبط بالبنك بأي شكل من الأشكال، وأن ما يصدر عنه من أخبار ومعلومات أو منشورات لا تعد صحيحة أو رسمية .



وأضاف البنك "أن موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ ( www.sabanew.net ) يعد الموقع الإخباري الرسمي الذي يتم من خلاله الحصول على المعلومات والأخبار المتعلقة بالبنك والقطاع المالي والمصرفي اليمني وما يصدر عن البنك من قرارات أو تعليمات أو إجراءات وضوابط تنظيمية وأي تحديثات بشأنها".

وجدد البنك تأكيده، أن هذه المواقع الإلكترونية هي المُعبّرة عن البنك المركزي الرسمي للجمهورية اليمنية المعترف به رسمياً.



وفيما يتعلق بعمليات التواصل والمراسلة الإلكترونية، أشار البنك إلى استعداده تلقّي أي إستفسارات أو مراسلات على البريد الإلكتروني الرسمي: ( [email protected] ).

ونوه إلى أن وسيلة التواصل الرسمية مع البنوك الخارجية تتم فقط عبر نظام الإتصالات المالية بين البنوك "سويفت".