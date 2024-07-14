البنك المركزي يدين ممارسات الحوثيين ويؤكد استمرار عمل البنوك في المحافظات المحررة (بيان)

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، الممارسات التعسفية الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني، وطمأن جمهور المتعاملين والمودعين لدى فروع البنوك بالمحافظات المحررة استمرار ممارسة أعمالهم وخدمة عملائها كالمعتاد.

جاء ذلك في بيان رسمي صادرعن البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيس بعدن، نشره على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت.



وأدان البنك، بأشد العبارات الممارسات التعسفية الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي مازالت إداراتها الرئيسية بالعاصمة المحتلة صنعاء وفروعها العاملة بالمحافظات المحررة.

وأكد البنك المركزي، أن المليشيات الحوثية تستخدم "كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبارها على قفل فروعها وتجميد أعمالها بالتجاوز لكل القوانين والأعراف المصرفية".

وقال: "إن هذا التصرف غير المسؤول لهو دليل كاشف عن مدى تغول المليشيا الحوثية على هذا القطاع الحيوي الهام، وإصرارها على العبث به من جهة، ومن جهة أخرى مؤشر عن عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها المصرفية وفقاً للقوانين المنظمة المحلية والدولية للعمل المصرفي بما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي وعلى حقوق وأموال المواطنين".

ونبّه، إدارات البنوك المخالفة من مخالفة توجيهاته بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن وفقا لتوجيهاته، مؤكدا أن مخالفة هذه المؤسسات المالية توجيهاته "قد يعرض تلك البنوك وإداراتها لإجراءات قانونية صارمة من قبل البنك المركزي اليمني".

وحذر البنك المركزي المليشيات الإجرامية من استمرارها بالممارسات العبثية بحق البنوك الوطنية، وإجبارها على ممارسات تتعارض مع الممارسات المصرفية والقوانين والأعراف السائدة المنظمة للعمل المصرفي لتحقيق استعراضات فارغه وبطولات زائفه.

ودعا البنك المركزي في هذا الصدد، مليشيا الحوثي إلى وقف تلك الممارسات والانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته، وعقّدت سبل عيشه، وتكاد تقطع تواصله مع العالم بممارساتها الإرهابية وانتهاكاتها الصارخة للقوانين والأخلاق.

كما دعا البنك، إدارة البنوك وفروعها للالتزام بضوابط العمل المصرفي، وعدم الرضوخ لضغوط المليشيات واتباع تعليماتها تفادياً لخضوعها للإجراءات العقابية.

وطمأن البنك المركزي جمهور المتعاملين والمودعين لدى فروع هذه البنوك بالمحافظات المحررة، أنها مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد.

