في الصين والإمارات ودول آخرى.. عقوبات أميركية جديدة تستهدف الشبكة المالية لمليشيات الحوثي (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، عقوبات على فردين وخمسة كيانات مرتبطة بمليشيات الحوثي في اليمن بالإضافة إلى تصنيف خمس سفن كممتلكات محظورة.



وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل الشبكة التي يديرها سعيد الجمال الذي يمول الحوثيين وأنشطتهم المدمرة في المنطقة.



وأوضح البيان أن هذه الأهداف تشكل جزءا من شبكة عمليات غير مشروعة متعددة الأوجه، تتراوح من العملاء والميسرين إلى مقدمي التأمين والسفن وشركات إدارة السفن.



نص قرار وزارة الخزانة الأميركية:



قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف وتحديد عشرات الأشخاص والسفن على التوالي كممتلكات محظورة، والذين لعبوا دورًا حاسمًا في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون كجزء من شبكة سعيد الجمل.



ويشمل إجراء اليوم المواطن الماليزي المقيم في إندونيسيا والمواطن السنغافوري محمد رسلان بن أحمد والمواطن الصيني المقيم في جمهورية الصين الشعبية تشوانغ ليانغ، الذين سهّلوا الشحنات غير المشروعة وانخرطوا في غسل الأموال لصالح الشبكة.



تواصل شبكة سعيد الجمل توفير عشرات الملايين من الدولارات من الإيرادات للحوثيين في اليمن من خلال شحنها للسلع الإيرانية، بما في ذلك النفط، وهو مصدر تمويل يدعم هجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر.

ويستهدف هذا الإجراء جوانب عديدة من هذه الشبكة غير المشروعة عبر طيف عملياتها، من العملاء والوسطاء إلى مقدمي التأمين والسفن وشركات إدارة السفن.



وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد تركيزنا على تعطيل شبكة الحوثيين المترامية الأطراف من الميسرين الماليين والشركات الوهمية والسفن، والتي تمكن المصدر الأساسي لتمويل أنشطة الجماعة المزعزعة للاستقرار".



وأضاف: "ستستمر الخزانة في تعطيل الجهات الفاعلة التي تشكل أهمية حاسمة لعمليات هذه الشبكة، فضلاً عن قدرة الحوثيين على زيادة زعزعة استقرار المنطقة وتهديد التجارة الدولية".



تم اتخاذ الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي لمكافحة الإرهاب رقم 13224، المعدل. صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سعيد الجمل بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، في 10 يونيو 2021 ، لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF).



تم تصنيف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 25 أكتوبر 2007 ، لتقديمه الدعم لجماعات إرهابية متعددة. أصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لأنصار الله (المعروفة باسم الحوثيين) كجماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، ساريًا في 16 فبراير 2024.



الجهات الدولية التي تسهل عمليات التمويل غير المشروع والشحن:



محمد رسلان بن أحمد (رويستون)، الماليزي والسنغافوري ، والمعروف أيضًا باسم رويستون وو تشيرين أو محمد رسلان رويستون، هو وسيط شحن غير مشروع مقيم في إندونيسيا يقدم خدمات إدارة السفن والسمسرة لشبكة سعيد الجمل. سهّل رويستون شحنات شبكة سعيد الجمل إلى ماليزيا. كما عمل رويستون أيضًا وسيطًا في سفن التجارة غير المشروعة بين روسيا وفنزويلا.



شارك رجل الأعمال المقيم في جمهورية الصين الشعبية تشوانغ ليانغ ( تشوانغ ) في عمليات غسيل أموال ومخططات أخرى متعلقة بالتمويل لصالح شبكة سعيد الجمل، بما في ذلك العمل مع سعيد الجمل وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتعزيز العمليات التجارية غير المشروعة لسعيد الجمل.



كما ساعد تشوانغ شريك سعيد الجمل التجاري والتابع للحوثيين عبدي ناصر علي محمود (محمود) في التحايل على العقوبات من خلال منحه بشكل غير مشروع إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي.



وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمود في نفس القائمة مع سعيد الجمل بسبب تقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لسعيد الجمل أو دعمه له.



واليوم، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديث إدخال محمود في قائمة الأشخاص المحظورين والمصنفين بشكل خاص (قائمة الأشخاص المحظورين والمصنفين بشكل خاص) ليعكس استخدامه لجواز سفر دبلوماسي صومالي، D00015633، للسفر دوليًا. كما سافر سعيد الجمل تحت الاسم المستعار أحمد سعيدي بجوازي سفر صادرين عن إيران U63475649 وE49297849، وكلاهما يُضاف أيضًا إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمصنفين بشكل خاص اليوم.



تم إدراج تشوانغ ورويستون بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لمساعدتهما المادية أو رعايتهم أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل أو دعماً له.



تعتمد شبكة سعيد الجمل على العديد من الشركات غير الضارة في ولايات قضائية متعددة لتوليد عشرات الملايين من الدولارات من الإيرادات بشكل غير مشروع. قدمت شركة Ascent General Insurance Company المسجلة في سيشل ومقرها تايلاند وسنغافورة تأمينًا للسفن التي تم تحديدها على أنها ممتلكات محظورة لأولئك الخاضعين للعقوبات لتقديم الدعم لسعيد الجمل.



قامت شركة Fornacis Energy Trading Co. LLC ومقرها الإمارات العربية المتحدة بشراء وشحن شحنات إيرانية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لشبكة سعيد الجمل.



تم تصنيف شركة Ascent General Insurance Company وشركة Fornacis Energy Trading Co. LLC بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدتها ماديًا أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم سعيد الجمل.



شركة Barco Ship Management Inc ( Barco ) المسجلة في جزر مارشال ومقرها الإمارات العربية المتحدة هي مدير السفن والمدير التجاري للعديد من السفن، بما في ذلك السفينة WANJI التي تحمل علم بنما (IMO: 9215103)، والتي استخدمتها شبكة سعيد الجمل لنقل شحنات غير مشروعة إلى الإمارات العربية المتحدة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.



تدير شركة Barco أيضًا وتشغل السفينة OCEANIC II التي تحمل علم بنما (IMO: 9275995) والسفينة TIREX التي تحمل علم بنما (IMO: 9203772). مثل شركة Barco، استخدمت شركة Sea Knot Shipping Inc المسجلة في جزر مارشال السفينة MIROVA DYNAMIC (IMO: 9237618) لنقل شحنات غير مشروعة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لصالح سعيد الجمل.



تم تصنيف شركة باركو وشركة سي نوت شيبينغ المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل أو دعمه.



تم تحديد السفن WANJI وOCEANIC II وTIREX كممتلكات محظورة تمتلك شركة باركو حصة فيها. تم تحديد سفينة MIROVA DYNAMIC كممتلكات محظورة تمتلك شركة Sea Knot Shipping Inc حصة فيها.



تعتبر شركة ألفا شاين مارين سيرفيسز ذ.م.م، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، مدير السفينة كاسبر (IMO: 9293143) التي تحمل علم بنما، والتي استخدمتها شبكة سعيد الجمل لتسهيل تجارة غير مشروعة بقيمة ملايين الدولارات بموجب وثائق شحن مزورة.



تم تصنيف شركة Alpha Shine Marine Services LLC بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل أو دعمه. تم تحديد KASPER كممتلكات محظورة تمتلك شركة Alpha Shine Marine Services LLC مصلحة فيها.



آثار العقوبات



نتيجة لإجراء اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص المعينين الموصوفين أعلاه الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها إلى OFAC. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.



ما لم يتم الترخيص بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن OFAC، أو معفى، فإن لوائح OFAC تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين بطريقة أخرى.



بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.

وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص مسمى، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.



إن قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين وإضافة أشخاص إلى قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة، بل تنبع أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة بما يتفق مع القانون.