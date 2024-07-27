إب..مليشيا الحوثي تؤجر شارع عام للباعة والبساطين

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية، في محافظة إب (وسط اليمن)، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، قامت بتأجير شارع عام في مركز المحافظة للباعة والبساطين.



وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت"، إن مكتبي الأشغال العامة والنظافة والتحسين بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، قاما بتأجير بداية شارع العدين عند التقاء شارع تعز بشارع صنعاء (خليج سرت)، للباعة والبساطين مقابل عائد مالي.



وأضافت المصادر أن المليشيا جمعت بائعي القات ومالكي البسطات في المكان ذاته وقامت بتقطيع الشارع إلى مساحات صغيرها وتأجيرها عليهم مقابل مردود مالي شهري (لم يتم الكشف عنه).



وأشارت المصادر إلى أن الخطوة الحوثية من شأنها أن تفاقم من الاختناقات المرورية التي تشهدها المحافظة المكتظة بالسكان.



يُشار إلى أن المليشيا سبق وأن قامت بتأجير عدة شوارع في مركز المحافظة ومدينة يريم ومدن ثانوية أخرى، للباعة وتحويل عوائدها لحسابات شخصيات نافذة فيها.



وعمدت قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال السنوات الماضية على تقاسم المؤسسات والقطاعات العامة بالمحافظة وتحويلها إلى كانتونات إيراديه لمصالحها الشخصية ضمن عمليات نهب ممنهجة للمال العام.

