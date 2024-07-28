شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن افضل 100 شركة باليمن .. تكريم مطعم شواطئ عدن بجائزة أفضل الشركات أداءً لعام 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عدن / خاص

كرمت مؤسسة المستثمر للصحافة والتنمية مطاعم شواطئ عدن بجائزة أفضل الشركات أداءً لعام 2023م.



وسلمت مؤسسة المستثمر للصحافة والتنمية درع التكريم لمالكي مطعم شواطئ عدن التي تحصلت على الجائزة ضمن افضل 100 شركة باليمن.



بدورها قالت مطاعم شواطئ عدن : نشارككم فخرنا بحصولنا على جائزة "أفضل الشركات أداءً لعام 2023" في اليمن ، وذلك خلال حفل تكريم رسمي نظمته مؤسسة المستثمر للصحافة والتنمية.



واضافت : يُعدّ هذا التكريم بمثابة شهادة تقدير رفيعة المستوى تعكس التزامنا بتقديم تجربة طعام استثنائية لعملائنا الكرام، وتأكيدًا على تميزنا في تطبيق أعلى معايير الجودة والضيافة.



واختتمت تصريحها : نُثمن ونُقدّر جهود جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، ونعدّكم بمواصلة العمل الجاد والسعي الدؤوب لتقديم تجربة طعام لا مثيل لها.

ويعتبر مطعم شواطئ عدن من اروع المطاعم في العاصمة عدن والذي يحظى بثقة الكثير من المواطنين والزوار. نظراً لما يقدمة من الخدمات والوجبات الغذائية الشهية والمتنوعة على يد امهر الطباخين بالاضافة الى ما تحويه مطاعم شواطئ عدن من صالات واسعة واقسام خاصة بالعوائل ومواقف السيارات .

الجدير ذكره ان هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ ، انما اتى بجهود حثيثة وإدارة حكيمة ورشيدة لربان مجموعة شواطئ عدن الشيخ احمد هادي القميشي .