تعرف على لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ77.. منهم نادين لبكي

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مهرجان كان السينمائى في دورته الـ 77 عن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وسينضم مجموعة من الأسماء البارزة من صناع السينما العرب والعالميين إلى جانب المخرجة العالمية جريتا جيرويج رئيسة المهرجان، لمنح جائزة السعفة الذهبية لهذا العام.

وهؤلاء هم لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ 77:



المخرجة نادين لبكي، التي فاز فيلمها "كفرناحوم" بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2018

الممثل العالمية ليلي جلادستون المرشحة لجائزة الأوسكار عن فيلم "Killers of the Flower Moon".

الممثلة العالمية إيفا جرين.

الممثل العالمى عمر سي.

المؤلف إبرو سيلان، الذي شارك في كتابة فيلم "Winter Sleep" الحائز على السعفة الذهبية لعام 2014.

المخرج خوان أنطونيو بايونا، الذي رشح فيلمه الأخير " Society of the Snow" لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم طويل دولي.

الممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، الذي سيظهر بعد ذلك في فيلم " Maria" للمخرج بابلو لارين إلى جانب النجمة العالمية أنجلينا جولي.

والمخرج كوري إيدا هيروكازو، مخرج فيلم "Shoplifters" الحائز على السعفة الذهبية لعام 2018.