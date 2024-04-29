شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة تشويقية من فيلم جينيفر لوبيز Atlas قبل طرحه الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نيتفلكس أول صورة من فيلمها الجديد Atlas، للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، الذى سيطرح في 24 مايو المقبل.

ويدور فيلم Atlas، بعد انضمام أطلس شيبرد (جينيفر لوبيز)، محللة بيانات لامعة، لا تحب التعامل والتفاعل مع البشر ولديها شكوك عميقة في قدرة الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرارات الصحيحة، إلى مهمة للقبض على روبوت منشق تشترك معه في ماض غامض.

ولكن عندما تسير الأمور على نحو غير متوقع، يبقى أملها الوحيد في إنقاذ مستقبل البشرية من الذكاء الاصطناعي عبر الوثوق به.

فيلم Atlas من إخراج براد بيتون، وتأليف الثنائى ليو ساردريان، وآرون إيلي كوليت، ويشارك لوبيرز بطولة الفيلم كل من سيمو ليو، ستيرلنج ك. براون، جريجوري جيمس كوهان، أبراهام بوبولو، لانا باريلا، مارك سترونج.