“إنسان”.. أولى مفاجآت ألبوم أصالة الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة أصالة الجمهور والمتابعين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت عن أحدث أغنياتها باللهجة العراقية بعنوان “إنسان”، والتي تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وشاركت أصالة برومو أغنية “إنسان” مع محبيها، كما نشرت الصورة الترويجية للأغنية مشيرةً إلى أنها ستكون أوّل أغنية في ألبومها الجديد وعلقت قائلة: “إنسان.. اول اغاني صولا باللهجة العراقية في البومها الجديد”.

وأغنية “إنسان” هي من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع علي روني، ومكس وماستر علي الأمير.

الجدير ذكره أن أصالة طرحت في الفترة الماضية ألبومها الجديد “لحقت نفسي”، وحققت أغنياته نجاحاً كبيراً ونسبة استماع ومشاهدة مرتفعة على المواقع الموسيقية وقناتها على “يوتيوب”.

وكانت أصالة قد عبّرت عن سعادتها بصدور الألبوم، وقدّمت أغنياته لجمهورها حول العالم، حيث قالت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”: “كلّ حب وإهتمام ورعايه غمرتوني فيهم حاولت ردً لكم ياه فنّ وإهتمام وشغف شو هالأغاني أثًروا فيّي والقصص كلها حكايانا كلنا مرينا بزوايا هالمشاعر ومنّ كلّ شي صعب ومن كل شي حلو شفنا .. بتمنّى تعيشوا أحلى الأوقات لأنّي عشت بهالأغاني أجمل وأحلى أوقاتي”.

الجدير ذكره أن أصالة فازت في حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية منذ فترة، بجائزة الأفضل، وذلك عن أغنيتها الجديدة “فوق” التي جاءت ضمن الجزء الأول من الألبوم.