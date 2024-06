شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام شكلت بها مارلين مونرو نجوميتها قبل رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم السبت الأول من شهر يونيو مع ذكرى ميلاد الممثلة الشهيرة مارلين مونرو الـ 98، والتي ولدت فى مثل هذا اليوم، وارتبطت بكونها أيقونة الإغراء، واعتبرت من وجهة نظر الكثيرين الممثلة الأجمل والأكثر كاريزما حول العالم لما كان في حياتها من وقائع وقصص ظلت إلى الآن تبوح بأسرارها ويحاول الكثيرون التعمق فيها أكثر.

وخلال السطور التالية نتعرض إلى أبرز 5 أفلام قامت ببطولتهم مارلين مونرو التي ولدت زي النهارده في الأول من يونيو.

البداية من فيلم NIAGARA أو الخائنة الذى يعد أحد أشهر أفلام المرأة الساحرة التى غزت العالم بهذا الفيلم، ثم بعد ذلك يأتى فيلم THE PRINCE AND THE SHOWGIRL الذى عرض عام 1957، وأحدث ضجة كبيرة لما أظهرت خلاله من استعراض خطف أنظار العالم ووسع من قاعدتها الجماهيرية الكبيرة.

عام 1961 عُرض لأيقونة السينما العالمية فيلم آخر مهم، وذلك بالتزامن مع دخولها الوسط السياسى فى أمريكا، بعدما بات الجميع يؤمن بأهميتها، ويدرك قيمتها، محاولاً استغلالها ولو بصورة معها، هذا الفيلم هو THE MISFITS.

GENTLEMEN PREFER BLONDES اسم فيلم آخر شكلت به ضربة للجميع بواسطة الفن الشامل من مواهب تمثيلية عالية وكاريزما خاصة جدًّا ميزتها عن الجميع مثلما ظهر فى أحداث الفيلم.