عباس أبو الحسن يتكفل بعلاج المصابتين في حادث سيرته (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - خرج الفنان عباس أبو الحسن، عن صمته ليرد على ما تداول مؤخرًا حول تخليه عن التكفل بعلاج السيدتين اللتين أصيبتا في حادث تصادم سيارته قبل أيام، مؤكدا أنه تكفل بالمصاريف من اللحظات الأولى.

عباس أبو الحسن ينشر فواتير العلاج الخاصة بالمصابتين في الحادث

نشر عباس أبو الحسن عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من فواتير العلاج الخاصة بالمصابتين في الحادث.

وعلق أبو الحسن على الصور قائلًا: "خرجت اليوم أهلية السيدة منال صالح ، إحدى السيدتين المصابتين في حادث السيارة نتيجة لعبورها المفاجئ شارع محور 26 يوليو الرئيسي السريع، وفي وقت ذروة من النهار، من نقطة غير مخصصة لعبور المشاة".

وأضاف: "ينشرون للأسف ادعاءات وافتراءات في الصحف والمواقع الالكترونية، لا أساس لها من الصحة، مصرحين اني قد امتنعت عن سداد فواتير المستشفى بالمجافاة للحقيقة، هذة هي الحقيقة بالمستندات".

وتابع: "قمت منذ ليلة الحادث 20 مايو وأنا مازلت بين يدي الشرطة والنيابة بنقل السيدتين المصابتين من مستشفى زايد التخصصي الحكومي لمركز عناية مركزة خاص بالمهندسين، تحت رعاية مجموعة من الاستشاريين المتخصصين".

وأضاف:" قمت بإرسال مستشارين أطباء من خارج المركز من باب العناية الزائدة، وذلك حتى تاريخ أمس 30 مايو وهو يوم خروجها، لم أكن تحت ضغط أو مضطرا لتحمل تلك النفقات إلا بوازع ضمير إنساني أخلاقي".

وأختتم أبو الحسن:"مرفق كافة المستندات المعضدة لكلامي. واني قررت أن أعف عن ذكر المساومات التي أتعرض لها، رغم تلك المحاولات المؤسفة للنيل من سمعتي، وقال تَعَالَى: " فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ "والله هو الحسيب الي ان يقضي الله أمرا كان مفعولا".

عباس أبو الحسن

تطورات جديدة شهدتها قضية حادث تصادم سيارة الفنان عباس أبو الحسن بسيدتين

وكانت هناك تطورات جديدة شهدتها قضية حادث تصادم سيارة الفنان عباس أبو الحسن بسيدتين على طريق المحور المركزي، وذلك بعد وفاة إحدى ضحيتي الحادث داخل أحد المستشفيات في المهندسين متأثرة بإصاباتها.

ومن المقرر أن تستمع جهات التحقيق المختصة بالجيزة إلى الفنان عباس أبو الحسن، وقد يواجه اتهاما جديدا هو القتل الخطأ والإصابة.

وتبين أن السيدة حسنة حسن 36 عاما ، التي توفيت متأثرة بإصابتها في الحادث، لديها 3 أطفال في أعمار مختلفة، وأنها كانت تعمل بمدينة 6 أكتوبر.

عباس أبو الحسن

قررت النيابة العامة في الجيزةإخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن

ومن جانبها قررت النيابة العامة في الجيزةإخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على خلفية التحقيق معه بتهمة دهس سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد .

وكشف الفنان عباس أبو الحسن عن تطورات حالته الصحية بعد حادث اصطدام سيارته بسيدتين.

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن ينشر صورة لقدمه وهو يضعها في "جبيرة"

وكان قد نشر عباس أبو الحسن صورة لقدمه وهو يضعها في "جبيرة" بعد إجرائه عملية جراحية لترميم وخياطة طرفي وتر "أكيليس".

وكتب عباس أبو الحسن:"قدر الله وما شاء فعل، أشكر العدد الغفير من الأصدقاء والمعارف والمتابعين الذين اهتموا بالسؤال علي وكانوا بمثابة السند النفسي في اختيار صعب مريت ومازلت أمر به، وأنا مدين لكم بالامتنان والعرفان".

وأضاف عباس أبو الحسن: "خضعت أمس الأول لعملية جراحية دقيقة لترميم وخياطة طرفي وتر "اكيلس" Achilles tendon في ساقي اليمنى أجراها د. وليد رضا أستاذ واستشاري جراحة العظام، والذي كان قد قُطع فجأة لعدم تحمله ضغط وزن سيارتي الهائل خلال محاولتي المستميتة لرفعها وقلبها على جانبها لإنقاذ السيدة التي علقت ملابسها بمجموعة الحركة الخلفية للسيارة المرتفعة".

وأكد عباس أبو الحسن: "سأظل في تلك الجبيرة السوداء المبينة بالصور لمدة 6 أسابيع ممتنعا عن الحركة ومن بعدها برنامج علاج طبيعي لمدة ستة أشهر، على أمل استعادة حركتي الطبيعي تدريجيا من بعدها. كما منّ الله بالشفاء التام على السيدة منال إحدى المصابتين وستعود إلى منزلها، وتحسنت حالة السيدة حُسنة المصابة الثانية لكنها مازالت في غرفة العناية المركزة وتحتاج إلى دعواتكم".