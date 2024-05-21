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0 تراند اليوم : خبير ألماني يكشف السبب الأكثر احتمالا وراء سقوط طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه
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اخبار الخليج
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0 الامارات | "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب
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0 الامارات | رئيس الدولة ونائباه يعزون الخامنئي في وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق
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اخبار العالم
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أخبار مصر
- 0 محافظة الجيزة تناشد المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس غدا لفترات طويلة
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صحة ورشاقة
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