محمد رمضان يغني في لبنان للمرة الأولى.. الموعد والمكان

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان محمد رمضان للمرة الأولى حفل غنائي جديد في لبنان، ضمن فعاليات موسم الحفلات الصيفي المقام هناك، ويضم عدد كبير من نجوم الأغنية العربية.

يقام حفل محمد رمضان في 17 أغسطس القادم، داخل أحد الفنادق الكبرى في لبنان ، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

تنطلق فعاليات حفلات صيف بيروت 2024 بحفلات استثنائية لنجوم الغناء بعضهم للمرة الأولى، الأمر الذي لم تقدمه لبنان بشكل مكثف مثلما يحدث الآن نظرًا لظروف كورونا بجانب أسباب اجتماعية وسياسية أثرت نسبيًا على الوضع الترفيهي للبلاد.

كانت أحدث أغاني محمد رمضان من خلال أغنية “عربي” مع المغني الأمريكي ذو أصول لبنانية “مساري” التي حققت أكثر من 51 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "كل عربي يقول ورايا ‎بتتكلم ايه؟ كله عربي ‎عربي ‎عربي ‎عربي Pull up on a PJ And I’m dripping in CC She with me, she special That’s my Habibi Looking at my chains And my rings, they look 3D I’m draped and I’m laced up Like every time you see me Aim for the top she giving head shots Demons on alert in the red eye We don’t do shopping at the window I just blew a check in Morocco برو هنا بناكلها بالحلال برو تيجي ناخدك لفه بالجمال ‎علاء الدين بالبساط من النيل للفرات ‎احنا احنا زينه الرجال ‎سعودي و كويتي بحريني ‎سوري لبناني اردني ‎مصري نور عيني ‎عراقي فلسطيني ‎بلادنا كتير سامحوني ‎عماني قطري و اماراتي ‎ليبي تونسي جزائري ‎يمني سوداني … ‎العربي عليا غالي ‎و مش هنسي المغربي