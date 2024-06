شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يلعب دور الشيطان في فيلم The Carnival at the End of Days الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج العالمى تيري جيليام أن النجم جوني ديب سيلعب دور الشيطان في فيلمه القادم، في حديثه إلى مجلة Premiere الفرنسية، تحدث جيليام الذي أخرج في الماضي أفلامًا مثل Monty Python and the Holy Grail و12 Monkeys وFear and Loathing in Las Vegas، عن فيلمه القادم The Carnival at the End of Days.

على أن يلعب ديب في فيلم The Carnival at the End of Days دور الشيطان، بينما سيلعب جيف بريدجز دور الرب، على أن يشارك كل من آدم درايفر وجيسون موموا في الفيلم، دون الكشف عن تفاصيل دورهم بعد.

أوضح جيليام لـ Premiere أن The Carnival at the End of Days سيدور في إطار كزميديا، حيث يقرر الرب تدمير البشرية، والوحيد الذي يحاول إنقاذها هو الشيطان، لأنه سيحتاج إلى الناس في الجحيم، وإلا فلن يكون لديه وظيفة إلى الأبد.

وأضاف جيليام أيضًا أن الفيلم الجديد The Carnival at the End of Days "سيكون مضحكًا لأولئك الذين يحبون أن يتعرضوا للإهانة".

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير فيلم The Carnival at the End of Days في يناير 2025.

هذه ليست المرة الأولى التي يعمل فيها جيليام وديب معًا، حيث سبق أن لعب ديب دور البطولة في فيلم Fear and Loathing in Las Vegas وThe Imaginarium of Doctor Parnassus.