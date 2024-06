مليون مشاهدة لإعلان "Venom: The Last Dance" في 3 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة "Sony" عن الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "Venom: The Last Dance" الذي يعد الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Venom" التي طرح أول أجزائها عام 2018 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بإيرادات عالمية بلغت 856 مليون من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون.

وظهر بالإعلان الممثل العالمي توم هاردي وهو يدخل في تحدي جديد مع الشخصية الخيالية الشريرة "Venom" واللذان يستكملان رحلة المغامرات معًا، ويعد الفيلم هو الجزء الأخير في السلسلة ومن المقرر عرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم 25 أكتوبر المقبل، وتخطى الإعلان حاجز المليون مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحه ومن المتوقع أن تزيد نسب المشاهدات خلال الساعات القليلة المقبلة.

"فينوم" هي شخصية خيالية شريرة ظهرت لأول مرة عام 1984 في القصص المصورة الخاصة بشركة "مارفيل كوميكس" بجانب البطل الخارق "سبايدر مان" وهو العدو اللدود له، وتم تقديمها على شاشة السينما لأول مرة بفيلم "Spider- Man 3" عام 2007، لتقرر شركة "Sony" تقديم الشخصية في سلسلة منفردة كان بدايتها بفيلم "Venom" عام 2018 مرورًا بالجزء الثاني بعنوان "Venom: Let There Be Carnage" عام 2021.

يذكر أن توم هاردي يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الأكشن "Havoc"، وفيلم المغامرات "War Party".

