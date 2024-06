نجم الراب Saint Levant يطرح Deira ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح نجم الراب الفلسطينيّ الجزائريّSaint Levant ألبومه الجديد “Deira” من إنتاج شركة Universal Arabic Music .

يتألّف ألبوم “Deira” من ثماني أغنيات كتبها Saint Levant، منها ما سبق وصدر في مراحل سابقة مثل أغنية “Deira التي طرحها بمُشاركة مُغنّي الراب الفلسطينيّ Mc Abdul

و”5 am in Paris” و”Galbi” أضف إلى أغنيات يسمعها الجمهور للمرّة الأولى مثل “On This Land” و “Forgive Me” و”Let Her Go” و”Comme C’est Beau”والأغنية المُميّزة في الألبوم “Allah Yihmeeki” بمُشاركة المُغنّية الأميركيّة Kehlani مع دمج لصوت النجمة الفلسطينيّة التشيليّة Elyanna من عروضها المُباشرة وهي تُغنّي”Away!Yalla Yalla Yanna” وقد أضافت المُغنّية الأردنيّة الفلسطينيّة Zeyne صوتها أيضاً على الأغنية ما أعطى عُمقاً موسيقياً للدمج بين البوب العربيّ وموسيقى الـR&B. وقد أراد Saint Levant من خلال هذه الأغنية أن يُسلّط الضوء على موهبته الفنيّة من خلال دمج الأصوات التقليديّة والمُعاصرة .

يُجسّد ألبوم “Deira” رحلة موسيقيّة مُتنوّعة يُقدّمها Saint Levant من خلال أغنيات هذا الألبوم الذي يُعتبر مزيجاً فنياً يعكس من خلال الموسيقى الثقافات المُتعدّدة التي ورثها Saint Levant من نشأته بين الجزائر وفلسطين وفرنسا.

وقد إستوحى Saint Levant عنوان الألبوم “Deira” من إسم الفندق الذي أنشأه والده في غزّة ،والذي كان يعتبره منزله، وقد تمّ تدميره بالكامل خلال الحرب في أواخر العام 2023.

يُمثّل ألبوم “Deira” رؤية وأمنية Saint Levant بعودة مُستقبليّة إلى غزّة وإنشاء فندق جديد ووجهة ثقافيّة تتمثّل بمعلم رئيسيّ يرمز إلى فلسطين الحرّة.

عن هذا الألبوم قال Saint Levant:”إنّ الفنّ الفلسطينيّ خلال الـ75 عاماً الماضيين سواء لوحات الفنّان التشكيليّ والنحّات سليمان منصور أو أشعار الأديب والصحفيّ الراحل غسّان كنفاني تتمثّل بنكبة عام 1948. فمنذ ذلك الحين ورحلة النزوح والشتات يعيشها كلّ فلسطينيّ بشكل مُستمرّ مُستخدماً جميع وسائل المُقاومة والصمود على أمل العودة إلى وطنه يوماً”.

وأضاف:” “Deira” يعكس محطّات ورحلات مُتعدّدة عشتها، وعنوان الألبوم جاء إنعكاساً لإسم الفندق الذي أنشأه والدي كونه مُهندساً معمارياً وهو من أجمل المعالم المُطلّة على البحر في غزّة وأحد أجمل المباني في المدينة”.

وختم Saint Levant بالقول:”أتخيّل دائماً هذا الفندق كموقع رئيسيّ للعودة إلى الوطن، وأعتبر أن فندق Deira المُستقبليّ سيكون وجهة ثابتة تضمّ مراكز للموسيقى والمقاهي والرياضات البحريّة والمؤتمرات والمكتبات الثقافيّة…”.