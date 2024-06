شكرا لقرائتكم خبر عن كان يرغب في تبنيها.. ويل سميث يتحدث عن كلبته في I Am Legend والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ما يقرب من 17 عامًا من طرح فيلم I Am Legend للنجم العالمي ويل سميث، عاد النجم الحائز على الأوسكار للحديث عن كواليس الفيلم من جديد في أحدث ظهور تليفزيوني له مع الإعلامي شون إيفانز.

وتحدث سميث عن علاقته بالكلبة "آبي" التي ظهرت معه في الفيلم آنذاك، وقال "لقد رغبت في تبينها بشدة، وكان الأمر ولو كان تتحدث اللغة الإنجليزية من كثرة تقاربنا، لقد كانت ممثلة رائعة"، وتابع سميث "لقد كانت تفهمك حرفيًا، لقد كان ذلك أغرب شيء، لسوء الحظ، لم أتمكن من اصطحابها إلى المنزل لأنها كانت مسئولة من عائلة وكان عليها البقاء معهم".



ويل سميث مع الكلبة آبي

وسبق وكشف سميث عن أفضل الأفلام التي قدمها خلال مسيرته المهنية، حيث صرح قائلاً: "أعتقد أن أفضل فيلم قمت بتقديمه على الإطلاق هو The Pursuit of Happyness، فيلم الدراما التي تم إنتاجه عام 2006 ولعب دور البطولة فيه إلى جانب ابنه جادن.

وتابع سميث في حوار سابق له: "ويأتي من بعده أول فيلم من سلسلة Men In Black، أما Bad Boys وAladdin فاعتبارهما من بين أكثر الأشياء متعة التي قدمتها".

وأنهى سميث حديثه قائلا: "وإذا كان علي أن أضع أربعة منها في كبسولة زمنية، فستكون: The Pursuit of Happyness ،The First Men In Black، I Am Legend وربما King Richard".