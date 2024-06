فيلم Bad Boys: Ride Or Die يتصدر شباك التذاكر السعودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر فيلم Bad Boys: Ride Or Die، بطولة ويل سميث، إيرادات شباك التذاكر السعودي، بالتزامن مع الأسبوع الأول لطرحه هناك، مُحققاً 11.6 مليون ريال سعودي (3.09 مليون دولار أميركي) مقابل 200.8 ألف تذكرة مباعة، وذلك وفقًا لبيانات هيئة الأفلام السعودية.

وتحظى صالات السينما هناك، بإقبالٍ جماهيري كبير، وسط عرض 45 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي، إذ تشهد هذه الأفلام حالة تنافسية شديدة لصدارة شباك التذاكر، فقد حققت تلك الأعمال على مدار الأسبوع الماضي 21.17 مليون ريال (5.64 مليون دولار) لأكثر من 410 ألف تذكرة مباعة.

وكشفت بيانات هيئة الأفلام السعودية، عن أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات خلال الأسبوع الماضي داخل المبلغ، حيث صعد فيلم الرعب الأميركي Tarot: The Death Card، إلى المركز الثاني، مُحققاً 1.2 مليون ريال (321.3 ألف دولار) لـ26.7 ألف تذكرة مباعة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 2.1 ريال (569.1 ألف دولار) لـ46.5 ألف تذكرة.

وتراجع الفيلم الأميركي Furiosa: A Mad Max Saga، إخراج جورج ميلر، إلى المركز الثالث، بعدما حقق 1.16 مليون ريال (309.6 ألف دولار) لـ22.4 ألف تذكرة مباعة، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 3 أسابيع، أكثر من 5.37 مليون ريال (1.43 مليون دولار) لـ92.3 ألف تذكرة.

كما صعد فيلم “تاني تاني” بطولة غادة عبد الرازق، إلى المركز الرابع، مُحققاً 1.14 مليون ريال (304.6 ألف دولار) لـ24.3 ألف تذكرة، ليُصبح إجمالي ما حققه طوال الأسبوعين الماضيين أكثر من مليوني ريال (533.6 ألف دولار) لـ41.5 ألف تذكرة مباعة.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة The Garfield Movie، بالمركز الخامس، مُحققاً 833.4 ألف ريال (222.2 ألف دولار) لـ20.2 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه خلال الـ3 أسابيع الماضية 2.6 مليون ريال (715.9 ألف دولار) لـ63.2 ألف تذكرة مباعة.

أما المركز السادس، فذهب إلى فيلم الرسوم المتحركة Detective Conan، والذي حقق 789 ألف ريال (210.3 ألف دولار) لـ18.7 ألف تذكرة مباعة، ليُصبح إجمالي ما حققه خلال الأسبوعين الماضيين 1.3 مليون ريال (368 ألف دولار) لـ32.6 ألف تذكرة.

وتراجع فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، إلى المركز السابع، مُحققاً 725.7 ألف ريال (193.5 ألف دولار) لـ15.9 ألف تذكرة، لينجح في تحقيق رقمًا قياسيًا منذ طرحه قبل 9 أسابيع، والتي بلغت 22.29 مليون ريال (5.94 مليون دولار) لقرابة 450 ألف تذكرة مباعة.

وجاء فيلم Kingdom Of The Planet Of The Apes، بالمركز الثامن، مُحققاً 544.2 ألف ريال (145.1 ألف دولار) لـ10.8 آلاف تذكرة، ليُحقق على مدار الـ5 أسابيع الماضية 8.5 مليون ريال (2.2 مليون دولار) لأكثر من 149.2 ألف تذكرة مباعة.

وبالتزامن مع الأسبوع الأول له بدور العرض السعودية، جاء فيلم الرعب الأميركي The Watchers بالمركز التاسع، حيث حقق 513.3 ألف ريال (136.8 ألف دولار) لـ10.3 ألف تذكرة مباعة، لاحقه بالمركز العاشر، الفيلم السعودي “شباب البومب”، والذي حقق 372 ألف ريال (99 ألف دولار) لـ9.5 آلاف تذكرة، ليُصبح إجمالي ما حققه على مدار الـ9 أسابيع الأخيرة 23.6 مليون ريال (6.29 مليون دولار) لأكثر من 553.5 ألف تذكرة.