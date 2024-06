شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال House of the Dragon على السجادة الحمراء للعرض الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال مسلسل House of the Dragon بالعرض الأول للموسم الثانى من المسلسل فى لندن، وكان على رأس الحضور أوليفيا كوك وإيما دارسى ومات سميث وغيرهم من نجوم المسلسل.

حيث سيمثل الموسم الجديد من مسلسل House of the Dragon الذى سيعرض على شبكة HBO، رسميًا بداية الحرب الأهلية فى Targaryen حيث تتنافس الفصائل السياسية للسيطرة على العرش الحديدى.

على أحد الجانبين يوجد فريق الأسود: الأميرة راينيرا تارجارين (إيما دارسي)، والأمير ديمون (مات سميث) وقواتهم في دراجونستون، وتقود فريق Green في كينجزلاندنج أليسنت هايتاور (أوليفيا كوك)، مع والدها أوتو (ريس إيفانز) وأطفالها الملك إيجون (توم جلين كارني) والأمير أيموند (إيوان ميتشل).

ويضاعف الملك الشاب "إيجون" مطالبته بالعرش الحديدي، الذي تعتبره أخته غير الشقيقة "رينيرا" حقًا لها بالولادة.

تدور أحداث مسلسل "House of the Dragon" قبل 200 عام من أحداث "Game of Thrones"، وهو مستوحى من رواية "Fire & Blood" للمؤلف جورج آر آر مارتن، والتي تعرض تفاصيل تاريخ آل تارجارين، وتبع الموسم الأول راينيرا في معركتها من أجل الحصول على لقب الوريث المختار للملك فيسيريس الأول (باتي كونسيدين) والفترة التي سبقت حرب الخلافة بين آل تارجاريان.

يضم طاقم الممثلين العائدين للموسم الثاني من المسلسل الدرامي الخيالي إيما دارسي في دور راينيرا تارجارين، وأوليفيا كوك في دور أليسنت هايتاور، ومات سميث في دور ديمون تارجارين، وإيوان ميتشل في دور إيموند تارجارين، وإيف بيست في دور راينا تارجارين، وريس إيفانز في دور أوتو هايتاور، وستيف. توسان في دور كورليس فيلاريون، وفابيان فرانكل في دور كريستون كول، وتوم جلين كارني في دور إيجون تارجارين.



أبطال House of the Dragon



أوليفيا كوك



إيف بيست



ايما دارسى



إيوان ميتشل



مات سميث



ماثيو نيدهام