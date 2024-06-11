حورية فرغلي تعود إلى الساحة الدرامية بعد غياب ثلاث سنوات

تعود الفنانة حورية فرغلي إلى الساحة الدرامية بعد غياب استمر ثلاث سنوات، وذلك من خلال مسلسل "سيما ماجي". يشاركها البطولة النجمة رانيا يوسف، والممثلون كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، وسحر رامي. المسلسل من تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني، وإنتاج OP Media.

بداية التصوير

بدأت حورية فرغلي تصوير مشاهدها الأولى في المسلسل صباح يوم الأحد، في إحدى الفيلات بطريق المنصورية. وقد جمعتها مشاهد العمل مع النجمة رانيا يوسف، والنجمة مادلين طبر، والنجم القدير كمال أبو رية.

دور حورية فرغلي

تؤدي حورية فرغلي في مسلسل "سيما ماجي" شخصية سيما، وهي دكتورة لم يحالفها الحظ في الزواج أو إنجاب الأطفال. تزوجت أكثر من مرة بحثًا عن الحب الحقيقي. وصرحت حورية أن هذه الشخصية جديدة عليها ولم تقدمها من قبل.

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل "سيما ماجي" في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يتناول الصراع الدائم بين الخير والشر، وبين الحب والمال. كما يناقش قضايا هامة تهم المجتمع، مثل السادية والعنف باسم الحب، والتلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

فريق العمل

المسلسل من تأليف حسان دهشان، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، وسحر رامي. يتولى مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وفوتوغرافيا أحمد ماهر، بينما يتولى إنتاج العمل الدكتور أحمد القصاص والحسن هاشم، وإخراج تامر السعدني.

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