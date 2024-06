شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح حلقات الموسم الثانى من House Of The Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ طرح حلقات الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon، على HBO Max، بداية من يوم 16 يونيو الجارى، على أن تطرح حلقة بشكل أسبوعى للموسم الجديد المنتظر، وهذه مواعيد الطرح:

الحلقة الأولى – 16 يونيو الجارى

الحلقة الثانية – 23 يونيو الجارى

الحلقة الثالثة – 30 يونيو الجارى

الحلقة الرابعة – 7 يوليو المقبل

الحلقة الخامسة – 14 يوليو المقبل

الحلقة السادسة – 21 يوليو المقبل

الحلقة السابعة – 28 يوليو المقبل

الحلقة الثامنة – 4 أغسطس المقبل

وكان قد كشف مبنى إمباير ستيت (ESB) بالشراكة مع منصة HBO Max، عن تجربة جديدة لجماهير House of the Dragon، والتي تتضمن فرصة لالتقاط الصور مع العرض الحديدى الشهير، بالإضافة إلى فرصة لالتقاط صور فريدة من نوعها لعالم "Game of Thrones" في الطابق الثمانين، في الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجارى.

وقال توني مالكين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ESRT: "لقد تحول مرصد مبنى Empire State الشهير الخاص بنا إلى عالم Westeros في عملية استحواذ ملحمية من قبل صناع مسلسل House of the Dragon التى لن يرغب متابعوا العمل في تفويتها، والتى تعد فرصة العمر للدخول إلى كواليس المسلسل في مدينة نيويورك الأكثر أصالة".