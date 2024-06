شكرا لقرائتكم خبر عن جورج آر مارتن يكشف العمل على سلسلة جديدة مشتقة من Game Of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف جورج آر مارتن أن العمل على سلسلة جديدة مشتقة من عالم Game Of Thrones، قيد العمل على شبكة HBO، على أن تطرح تحت اسم Ten Thousand Ships.

ووفقًا لموقع The Hollywood Reporter، تم طلب Ten Thousand Ships جنبًا إلى جنب مع العديد من المسلسلات السابقة لـ Game Of Thrones - والتي تبين أن إحداها هي House Of The Dragon.

في أبريل الماضى، قال براين هيلجلاند، مؤلف Ten Thousand Ships، أن المسلسل لم يتم اختياره رسميًا على HBO، وأكد في حينها أن الشبكة لا تريد العمل على الكتاب.

ألا انه سلط جورج آر مارتن الضوء الآن على السلسلة، وكشف في منشور بالمدونة أنه يتم تطوير نسخة تجريبية لسلسلة Ten Thousand Series.

حيث كتب مارتن مهنئًا الكاتبة إيبوني بوث: "عندما لم تكن تكتب وتنتج مسرحياتها الحائزة على جوائز داخل وخارج برودواي، كانت مشغولة بواسطتي أنا وHBO، بالعمل على مسلسل Ten Thousand Ships الجديد، المشتق من سلسلة Game Of Thrones".

وتابع مارتن من خلال مدونته قائلا:" المسلسل الجديد قصة فرعية عن نيميريا والروينار، ونحن جميعًا متحمسون جدًا لها، وعلى الرغم من أننا مازلنا نحاول معرفة كيف سندفع ثمن عشرة آلاف سفينة، وثلاثمائة تنين، وتلك السلاحف العملاقة".