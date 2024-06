شكرا لقرائتكم خبر عن يجب على الجميع الاختيار.. شعار الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة HBO البوستر الرسمي لـ الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon، وذلك قبل ساعات من طرح الحلقات اليوم 16 يونيو الجارى في تمام الساعة 9 مساء بـ توقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وفى تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وظهر شعار الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon على البوستر، حيث كتب "All Must Choose"، أو "يجب على الجميع الاختيار"، في إشارة إلى الإنقسام الذى حدث في عائلة التاريجارن، وبالتالي سيكون على متابعى السلسلة الاختيار بين الجانب الأسود أو الأخضر فى حلقات الموسم الثانى من العمل.

وكان قد انتهى الموسم الأول من مسلسل House of the Dragon في 23 أكتوبر من عام 2022، مع قتل إيموند تارجارين ابن الملك فيسيريس وأليسنت هايتاور لـ لوسيريس فيلاريون ابن الأميرة راينيرا تارجارين.

وبالتالى مع حادثة القتل تبدأ حرب Dance of the Dragons أو رقصة التنانين، الحرب الأهلية التي تقسم المملكة إلى قسمين، على أن تخوض الحرب الشاملة كل من الفريق الأخضر بقيادة أليسنت والملك إيجون الثاني، والفريق الأسود بقيادة راينيرا وديمون تارجارين، وستشهد مشاركة عائلات بارزة أخرى، مثل ستاركس ولانسترز وباراثيون.

على أن تعرض الحلقة الأولى من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon فى السابعة صباح الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة، حيث تعرض الحلقة الجديدة في الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم 16 يونيو الجارى، على شبكة HBO Max.

وسيبدأ طرح حلقات الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon، على HBO Max، بداية من يوم 16 يونيو الجارى، على أن تطرح حلقة بشكل أسبوعى للموسم الجديد المنتظر، وهذه مواعيد الطرح:

الحلقة الأولى – 16 يونيو الجارى

الحلقة الثانية – 23 يونيو الجارى

الحلقة الثالثة – 30 يونيو الجارى

الحلقة الرابعة – 7 يوليو المقبل

الحلقة الخامسة – 14 يوليو المقبل

الحلقة السادسة – 21 يوليو المقبل

الحلقة السابعة – 28 يوليو المقبل

الحلقة الثامنة – 4 أغسطس المقبل