شاهد بالفيديو.. مجلة ألمانية شهيرة تصف قائد الجيش السوداني “البرهان” بأنه أخطر جنرال في العالم

البرهان نشرت فضائية عربية تقرير قامت بنقله من مجلة ألمانية شهيرة تحدثت فيه عن رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغزلت مجلة هاليرشالو الالمانية, في “البرهان” وفقاً لما قرأ مذيع القناة من موقع الصحيفة الألمانية. ووصفت “هاليرشالو”, قائد الجيش السوداني, بأنه أخطر جنرال في العالم في الوقت الحالي, بعد نجاحه في تدمير قوات الدعم السريع المتمردة, وبعد مقولته الشهيرة “الحفر بالإبرة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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