شكرا لقرائتكم خبر عن دايمون تارجارين يريد قتل فيجار في أولى حلقات الموسم الثانى من House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، مع شرح أسباب ذهاب فرد من عائلة الـ ستارك من الشمال كل عام إلى الجدار الجليدى، الذى بدأ مع تورين ستارك حيث يتم اختيار ردل بشكل عشوائى للتضحية به في أول كل شتاء، والتي لا تعد بالنسبة لهم كـ عقاب، ولكن شرف وواجب على العائلة التي تحمى الشمال.

ومن ثم التقى الأمير جاكاريس فيلاريون مع لورد كريجان ستارك في خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل House of the Dragon الجدار الجليدى للتفاوض بشأن إعلان الأخير ولائه لـ والدة الأول الملكة رينيرا تارجارين، يكتشف الثنائى موت شقيق الأمير لوسيريس فيلاريون على يد إيموند تارجارين.

وتستمر أحداث الحلقة مع مواجهة كلامية بين الأميرة رينيس تارجارين والأمير دايمون تارجارين الذى يريد الذهاب إل كينجز لاندينج وقتل التنين فيجار وراكبه إيموند بعد موت ابن زوجته وغيابها بسبب حزنها، وبـ هذا يكون الثأر "ابن مقابل ابن".

وأكدت رينيس لـ دايمون أن رينيرا في حاجة للتأكد من موت ابنها بنفسها، لأنها اكتشفت الوفاة من خلال حصولها على رسالة يحملها غراب ولم ترى جثمانة بعينها وهذا ما تريده، ولكن ألقى دايمون اللوم عليها لأنها لم تتخلص من عائلة أليسنت هايتاور حينما حصلت على الفرصة.

كما جددت شبكة HBO مسلسل House of the Dragon للموسم الثالث قبل طرح حلقات الموسم الثانى من العمل، اليوم 16 يونيو الجارى في تمام الساعة 9 مساء بـ توقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وفى تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، وذلك لإظهار القوة الكبيرة لإمبراطورية "Game of Thrones" التي تعرضها الشبكة.