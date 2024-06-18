تامر عبدالمنعم يقدم روائع الثمانينات والتسعينات في نوستالجيا ٩٠/٨٠ على مسرح السامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، قدمت فرقة السامر عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ على مسرح السامر بالعجوزة.

عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن بتوزيع جديد.

عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبدالمجيد والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حضر افتتاح عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان ياسر صادق ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة.

الجدير بالذكر أن مسرح السامر بالعجوزة امتلأ عن آخره بتواجد عدد كبير من الجمهور الذواق الذي أبدى إعجابه الشديد بعرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ وأثنى الجمهور على فكرة العرض التي إسترجعوا ذكرياتهم معها.

عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مستمر لمدة ثلاثة أيام على مسرح السامر على أن يبدأ العرض مرة أخرى في القناطر يوم ٢٠ يونيو ولمدة ليلة، بعدها يستأنف عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ عروضه خلال الإجازة الصيفية في إسكندرية وبورسعيد وشتى المحافظات.