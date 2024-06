شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة فريق الروك Blondie: أريد التعاون مع جونى ديب فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المغنية العالمية ديبى هارى، نجمة فريق الروك Blondie، أنها ترغب فى التعاون مع النجم العالمى جوني ديب في المستقبل.

وخلال مقابلة جديدة مع موقع Metro سُئلت المغنية وكاتبة الأغاني الشهيرة عما إذا كان هناك أي شخص تحلم بالعمل معه، فأجابت: "هذا سؤال كبير ويجب أن أقول إنه ربما يكون قائمة طويلة جدًا، خاصة أننى كنت أتحدث مع أحد أفراد طاقمنا عن جوني ديب، وهو شخص لطالما أعجبت به، كما أن هناك قائمة طويلة جدًا من المخرجين والممثلين الذين أود العمل معهم".

شاركت هاري في أفلام مثل Six Ways To Sunday (1997) وA Good Night To Die (2003)، بالإضافة إلى المسلسلات التلفزيونية مثل Wiseguy وSabrina The Teenage Witch وAbsolutely Fabulous.

كما أنها ظهرت أيضًا في الفيلم القصير الجديد للمخرج بريان لوجفينسكي Catharsis، والذي تم عرضه لأول مرة مؤخرًا في مهرجان تريبيكا السينمائي لعام 2024 في نيويورك.

كما أكد المخرج العالمى تيري جيليام أن النجم جوني ديب سيلعب دور الشيطان في فيلمه القادم، في حديثه إلى مجلة Premiere الفرنسية، تحدث جيليام الذي أخرج في الماضي أفلامًا مثل Monty Python and the Holy Grail و12 Monkeys وFear and Loathing in Las Vegas، عن فيلمه القادم The Carnival at the End of Days.

على أن يلعب ديب في فيلم The Carnival at the End of Days دور الشيطان، بينما سيلعب جيف بريدجز دور الرب، على أن يشارك كل من آدم درايفر وجيسون موموا في الفيلم، دون الكشف عن تفاصيل دورهم بعد.