شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد رزق 3 يحطم الأرقام ويحقق 23 مليونا ويسجل أعلى إيراد يومى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز تحطيم الأرقام، حيث حقق رقمًا قياسيًا فى إيرادات ثالث أيام عيد الأضحى، حيث حقق 23 مليوناً و113 ألف جنيه، ليصبح أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، ويصل إجمالى ما حققه 92 مليونا و465 ألف جنيه، وذلك على حسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوى، مسئول التوزيع فى غرفة صناعة السينما.

فيلم ولاد رزق - القاضية بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزءان الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.