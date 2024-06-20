محمود الليثي يهنئ أحمد مكي بعيد ميلاده: "ثورة الكوميديا في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

هنأ الفنان الشاب محمود الليثي، النجم أحمد مكي، بمناسبة عيد ميلاده، معربًا عن سعادته بالمشاركة في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي".

ونشر "الليثي صورة تجمعه بـ مكي، ضمن كواليس مسلسل "الكبير أوي 8"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق: "بمناسبة عيد ميلاد مكي كنت عايز أقول إن من أهم انجازاتي السنه دي، أني حققت حلم صغير أني اكون جزء من عيلة الكبير".

وأضاف: "مكي بالنسبالي كان ثورة في الكوميديا في مصر وكنت بتفرج عليه وأنا مبسوط إن بقى عندنا عقليات بتفكر بره الصندوق و بتعمل كوميديا مختلفة وجريئة.. منتظر منه الجديد إن شاء الله، كل سنة وأنت طيب يا كبير، وشكرًا لبرج الجوزاء المحترم".

ويحتفل الفنان أحمد مكي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 43، كانت آخر أعماله الدرامية مسلسل الكبير أوي 8، والذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2024.

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