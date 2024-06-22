شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تتعرض لوعكة صحية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت الفنانة لقاء سويدان لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها في أحد المستشفيات، وبناء على طلب الأطباء تحتاج لقاء إلى إجراء بعض الفحوصات، لمعرفة سبب الأزمة الصحية الحالية.









جدير بالذكر أن الفنانة لقاء سويدان تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، والتي أجرت على إثرها عملية جراحية خلال الشهور الماضية، وتواجد بجانبها العديد من الفنانينن للاطمئنان عليها.

وتشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة مسلسل الوصفة السحرية الذى يعرض على قناة dmc ومنصة watch it، حيث يعد أول أعمال الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

لقاء سويدان تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لاسيما وأنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار إجتماعى لايت.

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.