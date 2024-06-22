شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بينهما 79 سنة.. روبرت دى نيرو يكشف عن أول كلمة نطقتها ابنته الرضيعة والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم العالمي روبرت دي نيرو، 80 عامًا، إن ابنته جيا البالغة من العمر عامًا واحدًا، "دمية صغيرة"، ووصفها بأنها "لطيفة جدًا وبريئة جدًا ومحبوبة جدًا"، حيث استقبل النجم وحبيبته تيفاني تشين، 45 عامًا، جيا، فى أبريل الماضي، وأعلنا وصولها بعد بضعة أسابيع من الولادة، مما أثار صدمة بين الجمهور.

الآن أصبح روبرت دى نيرو، أبًا لسبعة أطفال، وتتراوح أعمار أطفاله بين 52 عامًا، وسنة واحدة، وقد أبدى روبرت إعجابه بمتعة كونه أبًا حتى في سنه المتقدمة، وقال ممثل GoodFellas: "أنا محظوظ لقد حصلت على المساعدة في القيام بذلك مع الأطفال الرضع، مما يجعل الأمر أسهل وأكثر قابلية للإدارة".

وكشف نجم Taxi Driver أيضًا، الكلمة الأولى الرائعة التي حاولت جيا الصغيرة قولها مؤخرًا، في مقابلته مع Haute Living، حيث قال "أخبرتني والدتها أنها قالت كلمة قريبة من كلمة "دادا"، لم أكن هناك، لكنها كانت تبحث عن شيء ما بالأمس، وقالت الكلمة، فكل كلمة صغيرة تقولها - أو كل بداية صغيرة للكلمة التي بدأت تقولها الآن - لطيفة جدًا ورائعة بكل بساطة".



روبرت دي نيرو وحبيبته

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن روبرت دي نيرو، انتشر مؤخرًا على نطاق واسع بسبب ظهوره المبهج خارج محاكمة دونالد ترامب في مانهاتن، حيث ترأس مؤتمرًا صحفيًا لحملة جو بايدن.

وتمحورت المحاكمة حول دفع ترامب 34 قسطا للنجمة الإباحية ستورمي دانييلز، لقمع ادعاءاتها بأنه مارس الجنس معها بعد أشهر قليلة من ولادة زوجته ميلانيا لابنهما بارون.

وكشف النجم العالمى روبرت دي نيرو، عن أفكاره حول الإدانة الأخيرة للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، الذى أدين فى التهم الـ 34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال للتستر على الأموال المدفوعة لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، حيث زعمت دانيلز أنها أقامت علاقات جنسية مع ترامب في عام 2006، وهو ما ينفيه ترامب باستمرار.

وفي حديثه لمجلة Variety على السجادة الحمراء لفيلمه الجديد Ezra، قال دي نيرو عن الإدانة: "أعتقد أن العدالة قد تحققت، وما يحدث مجرد جزء واحد من الصورة بأكملها، لذلك أريد أن أوكد أنه ما كان ينبغي أبداً أن يصل الأمر إلى هذه المرحلة"، وأضاف دى نيرو: "لا أريد أن أتحدث عن الحادثة، لكني منزعج خاصة أن هذه بلدي، وهذا الرجل يريد تدميرها، أنه مجنون".

ويعود الخلاف الشخصي بين دي نيرو وترامب إلى ما قبل عام 2016، عندما كان الرئيس السابق يعد نفسه للترشح، وحكم الإدانة يجعل ترامب الآن أول رئيس للولايات المتحدة يُدان بارتكاب جريمة، ومن المقرر أن يعود ترامب إلى محكمة مانهاتن في 11 يوليو المقبل لإصدار الحكم عليه.