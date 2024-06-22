شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين عن مسرحية "عامل قلق": سعيد لإعادة لافتة "كامل العدد" للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم سامح حسين، عن سعادته بنجاح مسرحيتة الجديدة الكوميدية "عامل قلق"، قائلا: "أحمد الله على هذا النجاح وإقبال الجمهور بهذه الكثافة على الحضور ومشاهدة المسرحية، لافتا إلى أن من دواعى سروره أيضا أن المسرحية اعادت للمسرح لافتة "كامل العدد" التي كانت قد اختفت من المسارح منذ فترة



كثافة الحضور كثافة الحضور

كامل العدد

وأضاف، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أن مسرحسية " عامل قلق "نجحت في أن تسجل 3 أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ المسرح الدولى خلال عرضها أيام العيد حيث بفضل الله 3 ليالي من حيث الإيرادات وعدد من شاهد المسرحية.



يذكر أن مسرحية "عامل قلق" بطولة سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك يوركا، وفاء سليمان، عماد عبدالمجيد، طارق دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، منة عاطف، كتابة محمد الزناتي، وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية.