شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور عن أزمة شيرين عبد الوهاب: كل نجاحاتها كانت وسط أهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم تامر عاشور على الأزمة الأخيرة للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد انتشار تسريب صوتي للفنان حسام حبيب، يتحدث خلاله عن معاناة شيرين من استغلال أهلها لها، حيث كتب: "كل اللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب إن مفيش كلمه واحده بس من اللي اتقالت وانتشرت صح أنا قريب من اهل شيرين ووالدتها واخوها".

وتابع من خلال حسابه بموقع "X" : أنا برضه أقولها إني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها، أهل شيرين مظهروش فى حياتها آخر سنتين ثلاثه أهل شيرين هم اهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط اهلها وناسها اللي يشيلوها من ع الارض شيل".

وأضاف: "يا رب يبعد عنها كل خبيث واناني وفاشل وممثل، هي اطيب منهم كلهم وهم اللي وقعوها فكل مشاكلها "انت بمن حولك " لو اللي حواليك فشله غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله ف عدم وجودهم بمنتهى السهوله".

واختتم حديثه: "أنا كلت عيش وملح ف بيتها وف بيت امها واخوها وكان لازم اقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي ولا كلمه من اللي اتقالت واتسمعت ليها أساس من الصحه، أهل شيرين هم هم اهل شيرين من زمان قوي".

تامر عاشور عن شيرين

تعليق شقيق شيرين على التسريبات الصوتية

وكان شقيق شيرين عبد الوهاب علق على تلك التسريبات من خلال حسابه على "فيس بوك" قائلا: "توضيح بشأن التسجيل الصوتى المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى، أولاً.. أنه سيتم اللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر تلك الأكاذيب والتى تطال من سمعة ونزاهة من شملهم التسجيل الصوتى".

وتابع: "ثانيا.. صاحب التسجيل الصوتي، أيا كان شخصه، يتعمد تناول الشأن الداخلي لأسرتنا من أجل دوافع مغرضة، ثالثا.. دون الخوض في تفاصيل، جميع الاتهامات ومحاولات التشهير الواردة بالرسالة الصوتية سبق تناولها جميعا في ساحات القضاء وثبت بما لا يدع مجالا للشك كذب تلك الافتراءات وعدم مصداقيتها سواء فيما يخص حياتها الشخصية وحياتها العملية".

واختتم حديثه: "رابعا.. نهيب بالسادة رواد وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بهذا الشأن عدم تداول ذلك التسجيل الصوتى أو إعادة نشره حفاظا علي سمعة من شملهم التسجيل ولتجنب المساءلة القانونية".

يذكر أن الفنان تامر عاشور أحيى أمس الجمعة حفلا غنائيا في مدينة دبى بالإمارات بصحبة الفنان حسين الجسمى، وهو الحفل الذى كان من المفترض أن تحييه المطربة شيرين عبد الوهاب، قبل اعتذارها بسبب سفرها فى رحلة استشفائية.