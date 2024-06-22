شكرا لقرائتكم خبر عن خروج لقاء سويدان من المستشفى بعد الاطمئنان على حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت الفنانة لقاء سويدان من المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة استدعت دخولها مؤخراً من أجل إجراء فحوصات طبية لمعرفة سبب الأزمة الصحية التي ألمت بها.

ولا تعد تلك الأزمة الصحية الأولى للفنانة لقاء سويدان إذ سبق وتعرضت لأزمة صحية مفاجئة في وقت سابق، والتي أجرت على إثرها عملية جراحية خلال الشهور الماضية، وتواجد بجانبها العديد من الفنانينن للاطمئنان عليها.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة مسلسل الوصفة السحرية الذى يعرض على قناة dmc ومنصة watch it، حيث يعد أول أعمال الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

لقاء سويدان تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لاسيما وأنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار اجتماعى لايت.

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.