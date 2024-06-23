شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس بعد مشاركتها فى مهرجان موازين: محطة أساسية فى مسيرة أى فنان والان مع تفاصيل الخبر

للمرة الأولى تشارك الفنانة بلقيس فتحي في مهرجان موازين وهي المشاركة التي تعتبرها بلقيس محطة أساسية في مشوارها الغنائي.

وقدمت بلقيس لأول مرة أغنيتين لنجمين كبيرين من نجوم المغرب، هما أغنية "عيشي يا بلادي عيشي لمحمود الإدريسي، وهزوا بنا الأعلام ل الحجة الحمداوية".

ووصفت بلقيس مهرجان موازين بأنه محطة أساسية في مسيرة أي فنان عربي وعالمي، نظرا لمكانته الكبيرة وسط المهرجانات الكبرى على مستوى العالم.

وعلى هامش حفلها الغنائي أدلت بلقيس بتصريحات صحفية أكدت فيها أنها غنت بكل اللهجات العربية، واللهجة المغربية البعض يراها صعبة، لكنها أتقنتها بسهولة لأكثر من سبب، وهو أن حب الموسيقى والثقافة جعلاها ترتبط بالشعب المغربي بجانب وجود عدد من أصدقائها مغاربة.

وقالت بلقيس إنها عربية قبل أن تكون تحمل جنسية أخرى فهى ترى نفسها يمنية إماراتية مغربية لبنانية خليجية وتفتخر بعروبتها.

يذكر أن مشاركة بلقيس في مهرجان موازين هي المشاركة الأولى لها في دورته الـ19، عقب توقف دام لـ4 سنوات، وذلك يوم الجمعة 21 يونيو، ويستمر حتى 29 من نفس الشهر، في العاصمة المغربية الرباط.