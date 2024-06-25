ألفت إمام بعد غياب طويل.. تكشف عن أسرار مشوارها الفنى

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت الفنانة ألفت إمام الاكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد كشفها كواليس اعتذارها عن المشاركة في مسلسل فلاننتينو مع الزعيم عادل إمام، خاصة أن هناك شائعات تداولت أنها رفضت التمثيل مع عادل إمام نفسه.

وأضافت ألفت إمام خلال حوارها مع عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس»، عبر شاشة قناة «الحياة»،: "هناك بعض من الناس يتصيدوا الحمل ويجتزؤا الحوار ويربطوا بين جملة من هنا وجملة من هناك ويتسببوا في أزمات بدون وعي أو ضمير".

ألفت إمام

وتابعت ألفت: “اعتذرت عن مسلسل فلانتينو، لأنني كنت مشغولة بأعمال أخرى ولدي ظروف وبالتأكيد اتشرف بالعمل مع الزعيم وكانت لي تجربة واحدة من خلال فيلم الواد محروس بتاع الوزير”.

وأشارت ألفت: “أنا تضايقت لأن البعض قال إنني رفضت التعاون مع الزعيم لأني مش بحب سلق البيض في الشغل، وهذا الكلام غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، ولكن الفكرة أنني استلمت حلقات غير كاملة وأنا أفضل معرفة تفاصيل العمل على الأقل 20 حلقة”.

كما كشفت ألفت إمام أسباب غيابها عن الشاشة لمدة ست سنوات، كما تحدثت عن عودتها من خلال مسلسل «كامل العدد+1» وشخصية الجدة فاتن والتي قدمتها بشكل رائع.

ألفت إمام

من هي ألفت إمام؟

ألفت إمام ولدت (23 مارس 1964 -)، ممثلة مصرية حصلت على بكالوريوس فنون مسرحية من «المعهد العالي للفنون المسرحية»، لمعت في أول أدوارها عملت في العديد من المجالات الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون، وذلك في الأدوار الثانية، فازت بجائزة التمثيل الثانية عن فيلم هستيريا 1998.

أعمالها

بلاش تبوسني:2017

فبراير الأسود:2013-

عصافير النيل:2010-

علمنى الحب:2005

فيلم ثقافي:2000-

الواد محروس بتاع الوزير:1999

هيستيريا:1998

في الصيف الحب جنون:1995

الشطار:1993

العودة والندم:1990

ألفت إمام



اللعبة الأخيرة:1990

النصاب والكلب:1990

شباب على كف عفريت:1990

لقاء في شهر العسل:1987

العملية 42: 1987-

ملف في الآداب:1985-

نعيمة فاكهة محرمة:1984

بيت القاصرات:1984-

جدعان باب الشعريه:1983-



مسلسلاتها

في ال لا لا لاند:2017

السبع وصايا:2014-

لسه بدري:2012-

عابد كرمان:2011-

جوز ماما (ج1): 2010

نعم مازلت آنسة:2010

عيال بحر:2009

وكالة عطية:2009

7 شارع السعادة:2008

ألفت إمام



راسين في الحلال:2008

أدهم الشرقاوي:2008

لحظات حرجة:2007- حلقة واحدة

المصراوية: الفجر في بشنين (ج1): 2007-

نور الصباح:2006

على نار هادئة:2005-

أماكن في القلب:2005-

المرسي والأرض:2004

ملك روحي:2003

ثورة الحريم:2003

أنظر حولك وابتسم:2002

ألفت إمام



محاكمة الليالي:2000

المحاربون:2000

وجه القمر:2000-

زيزينيا: الولي والخواجة (ج1) 1997-

الخط الساخن:1997

يوميات ونيس: (ج2، 3، 4) 1995، 1996، 1997-

ألف ليلة وليلة:1992

وما زال النيل يجري:1992

مغامرات زكية هانم:1992

أولادي:1989-

هاربات من الماضي:1989

حبيبي الذي لا أعرفه:1989

رأفت الهجان: (ج1، 3) 1988، 1991-

ألفت إمام



اللي معاه قرش:1988

المحروسة 85: 1985- صفاء

حتى لا يختنق الحب:1983

الباقي من الزمن ساعة:1982-

ليلة القبض على فاطمة:1982

وفيه ناس طيبين:1981

خفايا البيوت

ألفت إمام



مسرحياتها

الواد ويكا بتاع أمريكا:1998

بكره:1994

بوم شيكا بوم:1987

عفوا يا هانم:1986

دلوعة يا بيه:1986

ليلة من ألف ليلة:1977

ألفت إمام



آه يا غجر

البيه السباك

الرعب اللذيذ

ثورة الشطرنج

صورة ملهاش أصل

هل تحبين حنفي

حب حتى السجن

النسانيس