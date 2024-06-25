ألفت إمام بعد غياب طويل.. تكشف عن أسرار مشوارها الفنى

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ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت الفنانة ألفت إمام الاكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد كشفها كواليس اعتذارها عن المشاركة في مسلسل فلاننتينو مع الزعيم عادل إمام، خاصة أن هناك شائعات تداولت أنها رفضت التمثيل مع عادل إمام نفسه.
وأضافت ألفت إمام خلال حوارها مع عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس»، عبر شاشة قناة «الحياة»،: "هناك بعض من الناس يتصيدوا الحمل ويجتزؤا الحوار ويربطوا بين جملة من هنا وجملة من هناك ويتسببوا في أزمات بدون وعي أو ضمير".
وتابعت ألفت: “اعتذرت عن مسلسل فلانتينو، لأنني كنت مشغولة بأعمال أخرى ولدي ظروف وبالتأكيد اتشرف بالعمل مع الزعيم وكانت لي تجربة واحدة من خلال فيلم الواد محروس بتاع الوزير”.
وأشارت ألفت: “أنا تضايقت لأن البعض قال إنني رفضت التعاون مع الزعيم لأني مش بحب سلق البيض في الشغل، وهذا الكلام غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، ولكن الفكرة أنني استلمت حلقات غير كاملة وأنا أفضل معرفة تفاصيل العمل على الأقل 20 حلقة”.
كما كشفت ألفت إمام أسباب غيابها عن الشاشة لمدة ست سنوات، كما تحدثت عن عودتها من خلال مسلسل «كامل العدد+1» وشخصية الجدة فاتن والتي قدمتها بشكل رائع.
من هي ألفت إمام؟
ألفت إمام ولدت (23 مارس 1964 -)، ممثلة مصرية حصلت على بكالوريوس فنون مسرحية من «المعهد العالي للفنون المسرحية»، لمعت في أول أدوارها عملت في العديد من المجالات الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون، وذلك في الأدوار الثانية، فازت بجائزة التمثيل الثانية عن فيلم هستيريا 1998.
أعمالها
بلاش تبوسني:2017
فبراير الأسود:2013-
عصافير النيل:2010-
علمنى الحب:2005
فيلم ثقافي:2000-
الواد محروس بتاع الوزير:1999
هيستيريا:1998
في الصيف الحب جنون:1995
الشطار:1993
العودة والندم:1990
اللعبة الأخيرة:1990
النصاب والكلب:1990
شباب على كف عفريت:1990
لقاء في شهر العسل:1987
العملية 42: 1987-
ملف في الآداب:1985-
نعيمة فاكهة محرمة:1984
بيت القاصرات:1984-
جدعان باب الشعريه:1983-
مسلسلاتها
في ال لا لا لاند:2017
السبع وصايا:2014-
لسه بدري:2012-
عابد كرمان:2011-
جوز ماما (ج1): 2010
نعم مازلت آنسة:2010
عيال بحر:2009
وكالة عطية:2009
7 شارع السعادة:2008
راسين في الحلال:2008
أدهم الشرقاوي:2008
لحظات حرجة:2007- حلقة واحدة
المصراوية: الفجر في بشنين (ج1): 2007-
نور الصباح:2006
على نار هادئة:2005-
أماكن في القلب:2005-
المرسي والأرض:2004
ملك روحي:2003
ثورة الحريم:2003
أنظر حولك وابتسم:2002
محاكمة الليالي:2000
المحاربون:2000
وجه القمر:2000-
زيزينيا: الولي والخواجة (ج1) 1997-
الخط الساخن:1997
يوميات ونيس: (ج2، 3، 4) 1995، 1996، 1997-
ألف ليلة وليلة:1992
وما زال النيل يجري:1992
مغامرات زكية هانم:1992
أولادي:1989-
هاربات من الماضي:1989
حبيبي الذي لا أعرفه:1989
رأفت الهجان: (ج1، 3) 1988، 1991-
اللي معاه قرش:1988
المحروسة 85: 1985- صفاء
حتى لا يختنق الحب:1983
الباقي من الزمن ساعة:1982-
ليلة القبض على فاطمة:1982
وفيه ناس طيبين:1981
خفايا البيوت
مسرحياتها
الواد ويكا بتاع أمريكا:1998
بكره:1994
بوم شيكا بوم:1987
عفوا يا هانم:1986
دلوعة يا بيه:1986
ليلة من ألف ليلة:1977
آه يا غجر
البيه السباك
الرعب اللذيذ
ثورة الشطرنج
صورة ملهاش أصل
هل تحبين حنفي
حب حتى السجن
النسانيس