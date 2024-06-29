شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحيى سهرة غنائية فى مهرجان موازين بالمغرب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم محمد رمضان اليوم السبت حفلاً غنائيًا ضخمًا في ساحة النهضة، ضمن فعاليات مهرجان موازين، وذلك في تمام الساعة 10 مساء، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وأعرب محمد رمضان عن سعادته البالغة بالحفل، من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر فيديو له وهو يتحدث عن لقائه بجمهور المغرب في المهرجان، معلقًا على الفيديو: "ثقة في الله أقوى حفلة في المملكة".



محمد رمضان في موازين

وكان النجم محمد رمضان أعلن مؤخرا تغيبه عن دراما رمضان 2025، للعام الثاني على التوالي بعد غيابه العام الماضي، ومنذ أن أقدم أخر أعماله الدرامية مسلسل "جعفر العمدة" في موسم دراما رمضان 2023، والذي حقق من خلاله نجاحا مبهرا، وحصد تفاعلا كبيرا من الجمهور طوال شهر رمضان.

يذكر أن مهرجان موازين شهد خلال الأيام الماضية مشاركة عدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي، أبرزهم: أنغام، أحمد سعد، كارول سماحة، نجوى كرم، والديفا سميرة سعيد، إلى جانب مروان خوري، جنات، نوال الزغبي، وغيرهم من الفنانين.