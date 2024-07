بيع حذاء إلفيس بريسلي من جلد الغزال الأزرق بمبلغ 150 ألف دولار في مزاد علني

ميرنا وليد - بيروت - تم بيع حذاء النجم الراحل إلفيس بريسلي الأزرق من جلد الغزال مقابل 120 ألف جنيه إسترليني (حوالي 152 ألف دولار) لمشتري من كاليفورنيا.



الآن، بيعت أحذية الملك المصنوعة من جلد الغزال الأزرق بمبلغ 120 ألف جنيه إسترليني (حوالي 152 ألف دولار) بعد أن تم طرحها للبيع في دار المزادات البريطانية Henry Aldridge and Son يوم الجمعة.

بدأت المزايدة على الأحذية، التي وُصفت بأنها "مجموعة مميزة من التذكارات التجارية التي تتجاوز ببساطة الثقافة الشعبية في القرن العشرين"، بمبلغ 55 ألف جنيه إسترليني (حوالي 69600 دولار).

وإرتدى بريسلي الحذاء أثناء غنائه "I Want You, I Need You, I Love You" و"Hound Dog" في برنامج "The Steve Allen Show" عام 1956، بحسب ما قاله البائع بالمزاد، وأهداهما لصديقه آلان فورتاس عام 1958. في الليلة التي سبقت مغادرته إلى الجيش الأميركي.

وقد تم التحقق من صحة الحذاء من قبل جيمي فيلفيت، وهو صديق مقرب لبريسلي ومؤسس متحف إلفيس بريسلي.