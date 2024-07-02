مهرجان العلمين .. وزيرة الثقافة تعلن برنامج مشاركة الوزارة في النسخة الثانية

ياسر رشاد - القاهرة -

اعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج مشاركة وزارة الثقافة بمهرجان العلمين 2024، والذي ينطلق 11 يوليو الجاري، ويستمر لستة أسابيع ، بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثاني على التوالي .

د.نيفين الكيلاني: أكثر من 50 فعالية تُقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية وأنشطة خاصة للطفل

وزيرة الثقافة

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يضم برنامج الفعاليات هذا العام أكثر من 50 فعالية متنوعة تقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية طوال فترة الفعاليات.

وأضافت وزيرة الثقافة: تشهد مشاركة وزارة الثقافة في النسخة الثانية من مهرجان العلمين هذا العام زيادة عدد العروض الفنية والفعاليات الثقافية، بعد النجاح الذي حققه مهرجان العلمين العام الماضي.

وأكدت ، أن مهرجان العلمين أصبح وجهة سياحية هامة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة بمشاركة نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي، إلى جانب حفل الموسيقار هاني شنودة.

وأشارت وزيرة الثقافة، أن برنامج هذا العام يتضمن مشاركة فرق الفنون الشعبية من المحافظات المصرية، والتى تقدم التراث المصري الأصيل لهذه المدن والمحافظات ومنها فرق : " العرش ، الوادي الجديد، مطروح، الحرية بالإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان، النيل للآلات الشعبية، الأقصر"، إلى جانب فريق أوبرا عربي، وفقرات السيرك القومي.

وأضافت وزيرة الثقافة: أن هذه الدورة من المهرجان ستشهد تخصيص فعاليات مميزة للطفل، ومنطقة عرض متميزة لمنتجات الحرف التراثية والتقليدية ، كما سيشهد تقديم عروض: عرائس "الليلة الكبيرة"، والأراجوز وخيال الظل، إلى جانب حفل للفائزين والمتميزين من مسابقة "الصوت الذهبي"، وحفل موسيقي لأوركسترا بيت العود.