شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تشارك فى افتتاح مهرجان عمان السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة بشرى في افتتاح مهرجان عمان السينمائي الدولي، المقام في دولة عمان، ونشرت صورها من المهرجان عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وسرعان ما حصدت الكثير من الإعجابات والتعليقات على إطلالتها.



بشرى في مهرجان عمان السينمائي



إطلالة بشرى

وكشف مهرجان عمان السينمائي أول فيلم عن أن المخرج أصغر فرهادي سيكون ضيف قسم "الأول والأحدث" في الدورة المقبلة للمهرجان وهو القسم الذي يسلط الضوء على صانعي الأفلام المحنكين، مستعرضاً تطور لغتهم السينمائية على مر السنين، ويشارك المخرج فلسفته وخبراته والدروس التي اكتسبها خلال مسيرته السينمائية، ويستعرض التحديات التي واجهها وساهمت في نضوج أعماله كمخرج.

أصغر فرهادي مخرج وكاتب سيناريو إيراني مرموق، يُعَدُّ من أبرز الأصوات السينمائية في إيران والعالم، وُلد فرهادي في 7 مايو 1972 في مدينة أصفهان، إيران. منذ سن مبكرة، أظهر شغفًا كبيرًا بالفنون، وخصوصًا السينما، حصل فرهادي على درجة البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة طهران عام 1988، ثم تابع دراساته العليا ليحصل على درجة الماجستير في إخراج المسرح.

بدأ فرهادي مسيرته السينمائية بإخراج فيلمه الروائي الطويل الأول "Dancing in the Dust" عام 2003. جاءت شهرة فرهادي الدولية مع فيلمه الرابع "About Elly" عام 2009، الذي فاز بجائزة الدب الفضي لأفضل مخرج في مهرجان برلين السينمائي الدولي التاسع والخمسين.