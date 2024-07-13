فيلم "إن شاء الله ولد" يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان عمان السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفيلم الأردني إن شاء الله ولد، بجائزة الجمهور في مهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم حيث فاز بجائزة الجمهور، وذلك قبل أسبوع من عرضه بصالات السينما الأردنية يوم ١٨ يوليو.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم، في عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي ضمن أسبوع النقاد، حيث سجل أول مشاركة لفيلم روائي طويل أردني في المهرجان العريق وفاز بجائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل.

جوائز فيلم إن شاء الله ولد

كما شارك الفيلم، في عدة مهرجانات أخرى تصل إلى 100 مهرجان دولي، من بينها: "مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي، ومهرجان سيدني السينمائي، ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

يضم الفيلم في جعبته أكثر من 26 جائزة كان، آخرها جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان مسلم السينمائي الدولي بلندن، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، جائزة أفضل عمل أول بمهرجان بنغالورو السينمائي الدولي بالهند، جائزة أفضل أداء من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادي، جائزة أفضل سيناريو لفيلم روائي طويل في مهرجان ميستك السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزتي أفضل ممثلة ولجنة التحكيم الخاصة في مهرجان روتردام للفيلم العربي.

قصة الفيلم

فيلم إن شاء لله ولد، يتناول قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

أبطال الفيلم

الفيلم، إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف ديلفين أجوت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة.