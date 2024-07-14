تفاصيل وموعد طرح فيلم "روكي الغلابة"

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة دنيا سمير غانم، لطرح فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، في موسم رأس السنة كموعد مبدئى.

وكانت أوشكت أسرة العمل على الانتهاء من التصوير، ليدخل بعدها في مرحلة المونتاج والمكساج.

شخصية دنيا سمير غانم في فيلم روكي الغلابة

وتقدم دنيا سمير غانم، خلال أحداث الفيلم شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

أبطال فيلم روكي الغلابة

الفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، ومحمد ثروت،كما يعتمد العمل على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد سعد حاليًا، ويجري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم وضيوفه بشكل رسمي، الفيلم من تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

يشار إلى أن آخر أعماله دنيا سمير غانم، مسلسل "جت سليمة"، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق.

يشاركها في البطولة كل من : "هالة فاخر، خالد الصاوي، سلوى خطاب، مايان السيد، محمد سلام، وسيد رجب. المسلسل من إخراج إسلام خيري.